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Асад уполномочил премьера Сирии сформировать новое правительство
Асад уполномочил премьера Сирии сформировать новое правительство - РИА Новости, 01.08.2021
Асад уполномочил премьера Сирии сформировать новое правительство
Президент Сирии Башар Асад в воскресенье уполномочил исполняющего обязанности премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство после того, как в РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:50
2021-08-01T09:50
2021-08-01T10:16
в мире
сирия
башар асад
идлиб (мухафаза)
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ДОХА, 1 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье уполномочил исполняющего обязанности премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство после того, как в стране прошли президентские выборы и Асад вновь был избран главой государства."Указом президента республики за номером 206 Хусейн Арнус наделяется полномочиями сформировать новое правительство", - отмечается в указе сирийского президента, размещенном в микроблоге его пресс-службы в Twitter.Арнус, сирийский политик родом из мятежного Идлиба, стал главой правительства в июне прошлого года.В конце мая этого года Асад принес присягу после выборов президента Сирии, в которых он одержал победу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/asad-1734522230.html
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в мире, сирия, башар асад, идлиб (мухафаза)
09:50 01.08.2021 (обновлено: 10:16 01.08.2021)
Асад уполномочил премьера Сирии сформировать новое правительство
Президент Сирии Башар Асад уполномочил премьера Хусейна Арнуса сформировать новое правительство