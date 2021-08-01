https://ria.ru/20210801/siriya-1743838771.html

Асад уполномочил премьера Сирии сформировать новое правительство

Асад уполномочил премьера Сирии сформировать новое правительство - РИА Новости, 01.08.2021

Асад уполномочил премьера Сирии сформировать новое правительство

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье уполномочил исполняющего обязанности премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство после того, как в РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:50

2021-08-01T09:50

2021-08-01T10:16

в мире

сирия

башар асад

идлиб (мухафаза)

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ДОХА, 1 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье уполномочил исполняющего обязанности премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство после того, как в стране прошли президентские выборы и Асад вновь был избран главой государства."Указом президента республики за номером 206 Хусейн Арнус наделяется полномочиями сформировать новое правительство", - отмечается в указе сирийского президента, размещенном в микроблоге его пресс-службы в Twitter.Арнус, сирийский политик родом из мятежного Идлиба, стал главой правительства в июне прошлого года.В конце мая этого года Асад принес присягу после выборов президента Сирии, в которых он одержал победу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/asad-1734522230.html

https://ria.ru/20210528/asad-1734567483.html

сирия

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, башар асад, идлиб (мухафаза)