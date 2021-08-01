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В России ответили на слова Лашета о санкциях против "Северного потока — 2"
В России ответили на слова Лашета о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.08.2021
В России ответили на слова Лашета о санкциях против "Северного потока — 2"
Российские политики и эксперты прокомментировали слова кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета, пригрозившего Москве... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T18:50
2021-08-01T19:37
в мире
украина
польша
джо байден
ангела меркель
евросоюз
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали слова кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета, пригрозившего Москве санкциями против "Северного потока — 2".Ранее в интервью польской газете Rzeczpospolita он заявил, что Берлин не допустит использования магистрали "в качестве геополитического оружия". По его словам, в случае "агрессии против Украины" ФРГ примет меры на национальном уровне и выступит за ограничения со стороны Евросоюза.Важен контекстКак отметил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, подобными заявлениями немецкие политики стремятся успокоить американских коллег.Кроме того, адресат Лашета — антироссийски настроенные избиратели."Но действующее руководство ФРГ понимает, что, хотя для России "Северный поток", безусловно, выгодный проект, все же он был в свое время инициирован самой Германией для того, чтобы обезопасить движение углеводородов после газовых скандалов Украины с Россией", — указал он.Немцы также осознают и то, что газопровод необходим для полноценной работы промышленности ФРГ.В свою очередь, как предположил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Лашет обращался и к настроенным против России польским читателям."Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно — интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового", — заявил агентству сенатор.Интересы Берлина, а не КиеваКак считает депутат Госдумы Елена Панина, перед партией Лашет вынужден продолжать санкционную риторику, но на посту канцлера ему придется руководствоваться "экономическими интересами собственной страны, а не киевских властей".Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов согласился с парламентарием. Он отметил, что Германия не будет действовать себе во вред, когда речь идет о "Северном потоке — 2".При этом он указал, что заявление кандидата в канцлеры соответствует договоренности Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом. На прошлой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".По словам эксперта, санкции могут быть всегда и невозможно предсказать, какие отношения в будущем будут у Россией с Европой и Америкой."Но когда газопровод уже запущен, а он будет запущен уже скоро, когда заключены договоренности, когда поступает газ, важный для энергобаланса, это совсем другая ситуация. Можно объявлять всякие санкции, но во вред себе Германия действовать не будет. А вред этот будет больше теперь, если придется каким-то образом прерывать уже действующую коммуникацию", — сказал Лукьянов РИА Новости."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210801/sudba-1743887247.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, польша, джо байден, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2, россия, армин лашет
18:50 01.08.2021 (обновлено: 19:37 01.08.2021)
 
В России ответили на слова Лашета о санкциях против "Северного потока — 2"

Политики и эксперты ответили на слова Лашета о санкциях против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали слова кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета, пригрозившего Москве санкциями против "Северного потока — 2".
Ранее в интервью польской газете Rzeczpospolita он заявил, что Берлин не допустит использования магистрали "в качестве геополитического оружия". По его словам, в случае "агрессии против Украины" ФРГ примет меры на национальном уровне и выступит за ограничения со стороны Евросоюза.

Важен контекст

Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, подобными заявлениями немецкие политики стремятся успокоить американских коллег.

"Немцев понять можно: они это говорят не для России, а для США", — сказал он РИА Новости.

Кроме того, адресат Лашета — антироссийски настроенные избиратели.
"Но действующее руководство ФРГ понимает, что, хотя для России "Северный поток", безусловно, выгодный проект, все же он был в свое время инициирован самой Германией для того, чтобы обезопасить движение углеводородов после газовых скандалов Украины с Россией", — указал он.
Немцы также осознают и то, что газопровод необходим для полноценной работы промышленности ФРГ.
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В свою очередь, как предположил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Лашет обращался и к настроенным против России польским читателям.
"Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно — интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового", — заявил агентству сенатор.

Интересы Берлина, а не Киева

Как считает депутат Госдумы Елена Панина, перед партией Лашет вынужден продолжать санкционную риторику, но на посту канцлера ему придется руководствоваться "экономическими интересами собственной страны, а не киевских властей".
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов согласился с парламентарием. Он отметил, что Германия не будет действовать себе во вред, когда речь идет о "Северном потоке — 2".
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При этом он указал, что заявление кандидата в канцлеры соответствует договоренности Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом. На прошлой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
По словам эксперта, санкции могут быть всегда и невозможно предсказать, какие отношения в будущем будут у Россией с Европой и Америкой.
"Но когда газопровод уже запущен, а он будет запущен уже скоро, когда заключены договоренности, когда поступает газ, важный для энергобаланса, это совсем другая ситуация. Можно объявлять всякие санкции, но во вред себе Германия действовать не будет. А вред этот будет больше теперь, если придется каким-то образом прерывать уже действующую коммуникацию", — сказал Лукьянов РИА Новости.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
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В миреУкраинаПольшаДжо БайденАнгела МеркельЕвросоюзСеверный поток — 2РоссияАрмин Лашет
 
 
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