https://ria.ru/20210801/rogozin-1743861812.html

Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества

Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества - РИА Новости, 01.08.2021

Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Ясена Засурского за обучение независимому мышлению и привитой тяге к новым знаниям, а также вспомнил слова,... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T13:52

2021-08-01T13:52

2021-08-01T13:52

общество

дмитрий рогозин

роскосмос

ясен засурский

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Ясена Засурского за обучение независимому мышлению и привитой тяге к новым знаниям, а также вспомнил слова, которые бывший декан журфака МГУ сказал ему на выпуске.Президент журфака МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета."Я искренне благодарен Ясену Николаевичу не только за возможность получить лучшее в стране классическое гуманитарное образование и свободное знание нескольких европейских языков, но и за сам дух свободы и творчества, который жил в стенах нашего родного факультета. Именно это чувство независимого мышления, тяга к новым знаниям, умение четко формулировать свои мысли были привиты нам коллективом блестящих преподавателей во главе с нашим бессменным деканом", - сказал Рогозин в беседе с РИА Новости.Глава "Роскосмоса" вспомнил, что Засурский, вручая диплом, сказал ему: "Учись дальше, иди дальше!"."Я его послушал и благодарен ему за совет. Никогда не жалел, что первое своё образование я получил на знаменитом факультете МГУ, который возглавлял наш Ясен Николаевич Засурский", - сказал Рогозин.

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743849237.html

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общество, дмитрий рогозин, роскосмос, ясен засурский, россия