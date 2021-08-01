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Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества
Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества - РИА Новости, 01.08.2021
Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Ясена Засурского за обучение независимому мышлению и привитой тяге к новым знаниям, а также вспомнил слова,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T13:52
2021-08-01T13:52
общество
дмитрий рогозин
роскосмос
ясен засурский
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Ясена Засурского за обучение независимому мышлению и привитой тяге к новым знаниям, а также вспомнил слова, которые бывший декан журфака МГУ сказал ему на выпуске.Президент журфака МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета."Я искренне благодарен Ясену Николаевичу не только за возможность получить лучшее в стране классическое гуманитарное образование и свободное знание нескольких европейских языков, но и за сам дух свободы и творчества, который жил в стенах нашего родного факультета. Именно это чувство независимого мышления, тяга к новым знаниям, умение четко формулировать свои мысли были привиты нам коллективом блестящих преподавателей во главе с нашим бессменным деканом", - сказал Рогозин в беседе с РИА Новости.Глава "Роскосмоса" вспомнил, что Засурский, вручая диплом, сказал ему: "Учись дальше, иди дальше!"."Я его послушал и благодарен ему за совет. Никогда не жалел, что первое своё образование я получил на знаменитом факультете МГУ, который возглавлял наш Ясен Николаевич Засурский", - сказал Рогозин.
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общество, дмитрий рогозин, роскосмос, ясен засурский, россия
13:52 01.08.2021
 
Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества

Глава "Роскосмоса" Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский
Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Ясена Засурского за обучение независимому мышлению и привитой тяге к новым знаниям, а также вспомнил слова, которые бывший декан журфака МГУ сказал ему на выпуске.
Президент журфака МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.
"Я искренне благодарен Ясену Николаевичу не только за возможность получить лучшее в стране классическое гуманитарное образование и свободное знание нескольких европейских языков, но и за сам дух свободы и творчества, который жил в стенах нашего родного факультета. Именно это чувство независимого мышления, тяга к новым знаниям, умение четко формулировать свои мысли были привиты нам коллективом блестящих преподавателей во главе с нашим бессменным деканом", - сказал Рогозин в беседе с РИА Новости.
Глава "Роскосмоса" вспомнил, что Засурский, вручая диплом, сказал ему: "Учись дальше, иди дальше!".
"Я его послушал и благодарен ему за совет. Никогда не жалел, что первое своё образование я получил на знаменитом факультете МГУ, который возглавлял наш Ясен Николаевич Засурский", - сказал Рогозин.
Профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 11:34
Биография президента журфака МГУ Ясена Засурского
 
ОбществоДмитрий РогозинРоскосмосЯсен ЗасурскийРоссия
 
 
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