https://ria.ru/20210801/rogozin-1743861812.html
Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества
Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества - РИА Новости, 01.08.2021
Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Ясена Засурского за обучение независимому мышлению и привитой тяге к новым знаниям, а также вспомнил слова,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T13:52
2021-08-01T13:52
2021-08-01T13:52
общество
дмитрий рогозин
роскосмос
ясен засурский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156022/49/1560224986_0:46:2872:1662_1920x0_80_0_0_a55fe26b34ceca0f2bdf014e6df85903.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Ясена Засурского за обучение независимому мышлению и привитой тяге к новым знаниям, а также вспомнил слова, которые бывший декан журфака МГУ сказал ему на выпуске.Президент журфака МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета."Я искренне благодарен Ясену Николаевичу не только за возможность получить лучшее в стране классическое гуманитарное образование и свободное знание нескольких европейских языков, но и за сам дух свободы и творчества, который жил в стенах нашего родного факультета. Именно это чувство независимого мышления, тяга к новым знаниям, умение четко формулировать свои мысли были привиты нам коллективом блестящих преподавателей во главе с нашим бессменным деканом", - сказал Рогозин в беседе с РИА Новости.Глава "Роскосмоса" вспомнил, что Засурский, вручая диплом, сказал ему: "Учись дальше, иди дальше!"."Я его послушал и благодарен ему за совет. Никогда не жалел, что первое своё образование я получил на знаменитом факультете МГУ, который возглавлял наш Ясен Николаевич Засурский", - сказал Рогозин.
https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743849237.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156022/49/1560224986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17025e97cba3e57985321d5905bc171c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий рогозин, роскосмос, ясен засурский, россия
Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества
Глава "Роскосмоса" Рогозин поблагодарил Засурского за дух свободы и творчества
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
поблагодарил Ясена Засурского
за обучение независимому мышлению и привитой тяге к новым знаниям, а также вспомнил слова, которые бывший декан журфака МГУ сказал ему на выпуске.
Президент журфака МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.
"Я искренне благодарен Ясену Николаевичу не только за возможность получить лучшее в стране классическое гуманитарное образование и свободное знание нескольких европейских языков, но и за сам дух свободы и творчества, который жил в стенах нашего родного факультета. Именно это чувство независимого мышления, тяга к новым знаниям, умение четко формулировать свои мысли были привиты нам коллективом блестящих преподавателей во главе с нашим бессменным деканом", - сказал Рогозин в беседе с РИА Новости.
Глава "Роскосмоса
" вспомнил, что Засурский, вручая диплом, сказал ему: "Учись дальше, иди дальше!".
"Я его послушал и благодарен ему за совет. Никогда не жалел, что первое своё образование я получил на знаменитом факультете МГУ, который возглавлял наш Ясен Николаевич Засурский", - сказал Рогозин.