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В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе
В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе - РИА Новости, 01.08.2021
В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T13:12
2021-08-01T13:12
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Воздвиженка и Смоляниново в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации нарушений, боевики 30-й и 57-й бригад (ВС Украины - ред.) применили станции РЭБ "Буковель-АД" &lt;…&gt; в районе населенных пунктов Воздвиженка и Смоляниново", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что данные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 31 июля."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, смм обсе, ситуация в днр и лнр
13:12 01.08.2021
 
В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе

Народная милиция ЛНР: Украина применила станции РЭБ для сокрытия размещения вооружения в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Воздвиженка и Смоляниново в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"С целью недопущения фиксации нарушений, боевики 30-й и 57-й бригад (ВС Украины - ред.) применили станции РЭБ "Буковель-АД" <…> в районе населенных пунктов Воздвиженка и Смоляниново", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что данные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 31 июля.
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"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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