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В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе

В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе - РИА Новости, 01.08.2021

В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T13:12

2021-08-01T13:12

2021-08-01T13:12

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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смм обсе

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Воздвиженка и Смоляниново в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации нарушений, боевики 30-й и 57-й бригад (ВС Украины - ред.) применили станции РЭБ "Буковель-АД" <…> в районе населенных пунктов Воздвиженка и Смоляниново", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что данные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 31 июля."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210731/lnr-1743770180.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, смм обсе, ситуация в днр и лнр