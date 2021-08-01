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Нарышкин сравнил работу СВР и ЦРУ
Нарышкин сравнил работу СВР и ЦРУ - РИА Новости, 01.08.2021
Нарышкин сравнил работу СВР и ЦРУ
Бюджет ЦРУ США может в десятки раз превышать бюджет Службы внешней разведки России, но россияне побеждают не числом, а умением, заявил директор СВР Сергей... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:37
2021-08-01T15:37
политика
безопасность
сша
сергей нарышкин
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. Бюджет ЦРУ США может в десятки раз превышать бюджет Службы внешней разведки России, но россияне побеждают не числом, а умением, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Президент США Джо Байден в минувший вторник обратился к американскому разведсообществу. По словам Байдена, президента России Владимира Путина "адски беспокоит", что американские разведчики "лучше, чем его команда"."Я верю в то, что авторство вот этого сравнительного анализа двух специальных служб принадлежит исключительно президенту Соединенных Штатов Америки, и напрасно он стал приписывать авторство еще кому-то", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1"."Что касается Центрального разведывательного управления, то, конечно, их ресурсы, финансовые ресурсы, наверное, в десятки раз больше, чем бюджет Службы внешней разведки, но, как говорил Александр Васильевич Суворов, русские, россияне побеждают не числом, а умением", - подчеркнул Нарышкин.По его словам, в СВР с уважением относятся к ЦРУ, к тому, что в рядах американской разведки очень опытный оперативный состав и очень вдумчивые аналитики."Говорил и повторю, что эта специальная служба находится, ну, в пятерке, даже в тройке самых действительно сильных и авторитетных разведывательных служб в мире. В этой же группе находится и Служба внешней разведки ... Мы знаем их сильные стороны, знаем и наши сильные стороны", - отметил Нарышкин."Все-таки в нашем профессиональном сообществе принято уважительно относиться друг к другу", - добавил он.
https://ria.ru/20210731/svr-1743807991.html
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политика, безопасность, сша, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
15:37 01.08.2021
 
Нарышкин сравнил работу СВР и ЦРУ

Глава СВР Нарышкин: российская разведка побеждает не числом, а умением

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. Бюджет ЦРУ США может в десятки раз превышать бюджет Службы внешней разведки России, но россияне побеждают не числом, а умением, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Президент США Джо Байден в минувший вторник обратился к американскому разведсообществу. По словам Байдена, президента России Владимира Путина "адски беспокоит", что американские разведчики "лучше, чем его команда".
"Я верю в то, что авторство вот этого сравнительного анализа двух специальных служб принадлежит исключительно президенту Соединенных Штатов Америки, и напрасно он стал приписывать авторство еще кому-то", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
"Что касается Центрального разведывательного управления, то, конечно, их ресурсы, финансовые ресурсы, наверное, в десятки раз больше, чем бюджет Службы внешней разведки, но, как говорил Александр Васильевич Суворов, русские, россияне побеждают не числом, а умением", - подчеркнул Нарышкин.
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"Говорил и повторю, что эта специальная служба находится, ну, в пятерке, даже в тройке самых действительно сильных и авторитетных разведывательных служб в мире. В этой же группе находится и Служба внешней разведки ... Мы знаем их сильные стороны, знаем и наши сильные стороны", - отметил Нарышкин.
"Все-таки в нашем профессиональном сообществе принято уважительно относиться друг к другу", - добавил он.
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ПолитикаБезопасностьСШАСергей НарышкинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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