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По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь
По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь - РИА Новости, 01.08.2021
По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь
Аэропорт Кандагара попал под ракетный обстрел, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию воздушной гавани. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T07:43
2021-08-01T07:43
2021-08-01T08:59
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Аэропорт Кандагара попал под ракетный обстрел, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию воздушной гавани.Все рейсы отменили.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Накануне они продвинулись к центральным районам города Герат. В то же время правительственные войска ранее обезвредили более ста боевиков в одноименной провинции. Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическое движение, запрещенное в России.
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в мире, афганистан
07:43 01.08.2021 (обновлено: 08:59 01.08.2021)
По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь
По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь, все рейсы отменены