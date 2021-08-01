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По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь
По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь - РИА Новости, 01.08.2021
По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь
Аэропорт Кандагара попал под ракетный обстрел, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию воздушной гавани. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T07:43
2021-08-01T08:59
в мире
афганистан
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Аэропорт Кандагара попал под ракетный обстрел, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию воздушной гавани.Все рейсы отменили.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Накануне они продвинулись к центральным районам города Герат. В то же время правительственные войска ранее обезвредили более ста боевиков в одноименной провинции. Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическое движение, запрещенное в России.
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в мире, афганистан
07:43 01.08.2021 (обновлено: 08:59 01.08.2021)
 
По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь

По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь, все рейсы отменены

© REUTERS / StringerАфганская полиция возле аэропорта в Кандагаре
Афганская полиция возле аэропорта в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Аэропорт Кандагара попал под ракетный обстрел, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

"Прошлой ночью по аэропорту были выпущены три ракеты, две из них попали на взлетно-посадочную полосу", — заявил глава аэропорта Масуд Пуштун.

Все рейсы отменили.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Накануне они продвинулись к центральным районам города Герат. В то же время правительственные войска ранее обезвредили более ста боевиков в одноименной провинции.
Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическое движение, запрещенное в России.
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