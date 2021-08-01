https://ria.ru/20210801/rakety-1743829311.html

По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь

По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь - РИА Новости, 01.08.2021

По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты за ночь

Аэропорт Кандагара попал под ракетный обстрел, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию воздушной гавани. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T07:43

2021-08-01T07:43

2021-08-01T08:59

в мире

афганистан

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Аэропорт Кандагара попал под ракетный обстрел, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию воздушной гавани.Все рейсы отменили.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Накануне они продвинулись к центральным районам города Герат. В то же время правительственные войска ранее обезвредили более ста боевиков в одноименной провинции. Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическое движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20210729/afganistan-1743404577.html

афганистан

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в мире, афганистан