Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин: "РЖД" деятельно участвует в реализации приоритетных транспортных проектов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив, что "РЖД" деятельно участвует в реализации приоритетных для РФ транспортных проектов.
Президент отметил, что железные дороги традиционно являются для России ведущими и крайне значимыми транспортными артериями. Им принадлежит огромная роль в укреплении прочных связей между регионами, в развитии экономического потенциала страны, а также в решении многих социальных задач.
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"Благодаря вашему напряжённому труду, опыту и профессионализму проводится масштабная модернизация магистральной инфраструктуры, внедряются в практику новейшие технологии и цифровые сервисы, повышается качество пассажирских и грузовых перевозок. И конечно, ОАО "РЖД" деятельно участвует в реализации приоритетных для России транспортных проектов"- говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что все направления деятельности железнодорожников необходимы, важны и востребованы в отрасли.
"Здесь всегда ценились такие качества, как исключительная ответственность, добросовестность, предельная собранность, из поколения в поколение передавались традиции преданного, надёжного служения своему делу и Отечеству. И сегодня это наследие, как и применение современных знаний, постоянное стремление к развитию, ставятся во главу угла в работе железнодорожных коллективов", - подчеркнул президент.
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