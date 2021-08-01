https://ria.ru/20210801/putin-1743840775.html

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 01.08.2021

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив, что "РЖД" деятельно... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T10:03

2021-08-01T10:03

2021-08-01T10:03

общество

владимир путин

ржд

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив, что "РЖД" деятельно участвует в реализации приоритетных для РФ транспортных проектов.Президент отметил, что железные дороги традиционно являются для России ведущими и крайне значимыми транспортными артериями. Им принадлежит огромная роль в укреплении прочных связей между регионами, в развитии экономического потенциала страны, а также в решении многих социальных задач."Благодаря вашему напряжённому труду, опыту и профессионализму проводится масштабная модернизация магистральной инфраструктуры, внедряются в практику новейшие технологии и цифровые сервисы, повышается качество пассажирских и грузовых перевозок. И конечно, ОАО "РЖД" деятельно участвует в реализации приоритетных для России транспортных проектов"- говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что все направления деятельности железнодорожников необходимы, важны и востребованы в отрасли."Здесь всегда ценились такие качества, как исключительная ответственность, добросовестность, предельная собранность, из поколения в поколение передавались традиции преданного, надёжного служения своему делу и Отечеству. И сегодня это наследие, как и применение современных знаний, постоянное стремление к развитию, ставятся во главу угла в работе железнодорожных коллективов", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210801/prazdnik-1743592239.html

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общество, владимир путин, ржд, россия