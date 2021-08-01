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Туризм
https://ria.ru/20210801/puteshestviya-1743817664.html
Россиянам рассказали, как лучше планировать путешествие в пандемию
Россиянам рассказали, как лучше планировать путешествие в пандемию - РИА Новости, 01.08.2021
Россиянам рассказали, как лучше планировать путешествие в пандемию
Требования к туристам, въезжающим в ту или иную страну, в условиях продолжающейся пандемии меняются постоянно. Как не попасть впросак при подготовке зарубежного РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T02:10
2021-08-01T02:10
туризм
общество
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Требования к туристам, въезжающим в ту или иную страну, в условиях продолжающейся пандемии меняются постоянно. Как не попасть впросак при подготовке зарубежного путешествия, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.По его словам, наличие сертификата о вакцинации само по себе еще не является гарантией свободного въезда в страну, где требуют такой документ. Некоторые страны особо оговаривают наличие "мокрой печати" на оригинале сертификата, другие – спрашивают QR-код.Поэтому, уверен Дмитрий Горин, разумнее будет доверить подготовку к путешествию профессионалам – туристическим агентствам и туроператорам, которые помогут разобраться в обилии требований.У организации поездки туристов, не имеющих сертификата о вакцинации, имеются свои особенности, продолжил эксперт."Сейчас надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом за границу и после возвращения для невакцинированных туристов. Для вакцинированных ПЦР-тестирование по возвращении в Россию отменено. У ряда туристических компаний есть специальные соглашения с лабораториями по тестированию, где предоставляется скидка", – добавил Дмитрий Горин.Сертификаты о вакцинации и результаты сданных в определенный срок ПЦР-тестов нужны не только при зарубежных перелетах."На российских рейсах в данный момент сертификаты и ПЦР-тесты не требуются, но они требуются для заселения в гостиницы в ряде регионов. В случае зарубежных рейсов, если страна, куда вы планируете путешествие, требует эти документы, то авиакомпания проверяет на стойке регистрации наличие электронной анкеты, ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации", – отметил Дмитрий Горин.Если каких-то документов из этого обязательного списка нет, то авиакомпания вправе отказать в перелете, предупредил эксперт.Он также посоветовал приобрести специальный страховой полис: есть медицинские страховки, включающие лечение COVID-19. Существует даже специальная страховка "от невыезда": на случай диагностирования заболевания перед самым выездом. Такие страховые продукты помогут не потерять деньги, пояснил Дмитрий Горин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210730/puteshestviya-1743471374.html
https://ria.ru/20210723/puteshestviya-1742511660.html
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общество, ассоциация туроператоров россии (атор), россия
02:10 01.08.2021
 
Россиянам рассказали, как лучше планировать путешествие в пандемию

Россиянам рассказали, как лучше планировать путешествие в пандемию коронавируса

© Fotolia / Gerhard SeybertПассажиры проходят на посадку
Пассажиры проходят на посадку - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Fotolia / Gerhard Seybert
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Требования к туристам, въезжающим в ту или иную страну, в условиях продолжающейся пандемии меняются постоянно. Как не попасть впросак при подготовке зарубежного путешествия, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
По его словам, наличие сертификата о вакцинации само по себе еще не является гарантией свободного въезда в страну, где требуют такой документ. Некоторые страны особо оговаривают наличие "мокрой печати" на оригинале сертификата, другие – спрашивают QR-код.
Поэтому, уверен Дмитрий Горин, разумнее будет доверить подготовку к путешествию профессионалам – туристическим агентствам и туроператорам, которые помогут разобраться в обилии требований.
У организации поездки туристов, не имеющих сертификата о вакцинации, имеются свои особенности, продолжил эксперт.
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"Сейчас надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом за границу и после возвращения для невакцинированных туристов. Для вакцинированных ПЦР-тестирование по возвращении в Россию отменено. У ряда туристических компаний есть специальные соглашения с лабораториями по тестированию, где предоставляется скидка", – добавил Дмитрий Горин.
Сертификаты о вакцинации и результаты сданных в определенный срок ПЦР-тестов нужны не только при зарубежных перелетах.
"На российских рейсах в данный момент сертификаты и ПЦР-тесты не требуются, но они требуются для заселения в гостиницы в ряде регионов. В случае зарубежных рейсов, если страна, куда вы планируете путешествие, требует эти документы, то авиакомпания проверяет на стойке регистрации наличие электронной анкеты, ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации", – отметил Дмитрий Горин.
Если каких-то документов из этого обязательного списка нет, то авиакомпания вправе отказать в перелете, предупредил эксперт.
Он также посоветовал приобрести специальный страховой полис: есть медицинские страховки, включающие лечение COVID-19. Существует даже специальная страховка "от невыезда": на случай диагностирования заболевания перед самым выездом. Такие страховые продукты помогут не потерять деньги, пояснил Дмитрий Горин в интервью радио Sputnik.
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