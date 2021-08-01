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"Осталось недолго". Что святые предрекли России и миру

"Осталось недолго". Что святые предрекли России и миру - РИА Новости, 01.08.2021

"Осталось недолго". Что святые предрекли России и миру

Голод, войны, природные катаклизмы — такое будущее предрекают человечеству священные для христиан книги. Ожидания конца света усилились из-за пандемии: среди... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T08:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Олег Налисник. Голод, войны, природные катаклизмы — такое будущее предрекают человечеству священные для христиан книги. Ожидания конца света усилились из-за пандемии: среди верующих тиражируют разного рода пророчества, приписываемые известным святым. Что они сулят России и миру, как Церковь относится к таким предсказаниям — в материале РИА Новости.Загадочная рукописьСовсем недавно для верующих открылась одна из главных православных святынь — Афон, где два десятка монастырей. Большинство знамениты на весь мир — прежде всего благодаря хранящимся там реликвиям.Остальные обители Святой горы паломники раньше игнорировали. Например, долгие годы незаслуженно обходили стороной Кутлумуш. Из известных святынь там разве что частица Животворящего Креста Господня да икона Богоматери "Всемилостивая заступница". Однако в последнее время туда устремляются сотни людей.Все из-за "тайного артефакта". Интернет пестрит сообщениями, что в библиотеке афонского Кутлумуша хранится рукопись 1053 года, не так давно найденная монахами. Ее содержание шокирует: там подробно расписано будущее человечества."Будет великая европейская война, которая приведет к поражению Германии. А Россию с Австрией ждет катастрофа. Затем будет великое избиение православных народов, после чего еще одна европейская война. Потом индусы восстанут против Англии, и та уменьшится до минимальных пределов. Мир ждет повсеместное замешательство" — в этих строках легко прослеживается история XX века. Но куда интереснее, что ждет мир позже."Наступит повсеместное отчаяние на земле, — гласит пророчество. — Семь государств поборются за Константинополь, затем будет трехдневное повсеместное истребление. Одна из стран одержит верх над остальными. Вражда прекратится после вмешательства ангела божьего, и Константинополь отдадут эллинам. После чего латиняне (католики. — Прим. ред.) повсеместно обратятся в православную веру, которая распространится от востока до запада — и все варвары будут трепетать. Папа римский отречется от власти, и появится единый патриарх для всего европейского мира. А на 55-й год мир полностью избавится от скорбей".А уж затем — конец света. Кутлумушская рукопись обрывается на этом эпизоде, чем еще больше подогревает интерес. Хотя в ее существовании многие сомневаются."Европа и Америка рухнут"Впрочем, любителей заглянуть в будущее это не останавливает. Сценарии гибели мира тиражируют уже несколько десятилетий в виде фильмов, книг и различных цитатников. Обычно авторство "пророчеств" приписывают конкретному святому или известному старцу. А говорили ли они такое на самом деле — мало кого волнует.Например, преподобный Анатолий Оптинский, живший в конце XIX — начале XX столетия, якобы однажды произнес, что "конец мира будет через Китай"."Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго. Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша родина и будет как маяк во тьме для всех", — говорил он.Другому оптинскому старцу, преподобномученику Исаакию, приписывают такую фразу: "Незадолго до воцарения Антихриста и закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Будут золотить купола как храмов, так и колоколен, а когда закончат главный, то наступит время воцарения Антихриста. Молитесь, чтобы Господь продлил нам это время для укрепления: страшное ожидает нас время. Ремонты храмов будут продолжаться до самого коронования Антихриста, и у нас благолепие будет небывалое".И такого рода прорицаний очень много. В целом они сводятся к тому, что мир ждет глобальная война, Европа и Америка рухнут, а в России возродят монархию.Много факторовВ Церкви всегда призывали относиться к таким предсказаниям осторожно. Однако пандемия и связанные с ней меры вновь подогрели апокалиптические настроения среди верующих. Что, конечно, отразилось на содержании "пророчеств": миру обещают еще больше эпидемий и природных катаклизмов."Всплеск популярности разного рода предсказаний часто сопряжен с социальным кризисом — будь то бедность, неуверенность в будущем или ожидание потрясений", — говорит ректор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус.Однако верующих эта тема увлекала всегда, поэтому есть и другое объяснение. "Когда человек только встал на путь веры, его неофитство приводит к магизму и эсхатологии (ожидание конца времен. — Прим. ред.)", — добавляет священник.Еще одна причина — уровень просвещения людей. Чем он ниже, тем сильнее магическое сознание."А оно порождает веру в заговоры, приметы, знаки судьбы, конспирологию, старцев, колдунов и все прочее", — подчеркивает протоиерей.Самая спорная книгаПо словам отца Андрея, подобные пророчества — не более чем фольклор. Как ни парадоксально, с религиозной точки зрения ничего нового и сенсационного в них нет."По сути, все предсказания о конце света есть в Библии — в книге "Откровения Иоанна Богослова", она же "Апокалипсис". И все современные пророчества так или иначе повторяют ее", — уточняет Лоргус."Апокалипсис" — последняя книга Нового Завета. Самая таинственная. Там довольно пространно написано про четырех всадников, "несущих смерть, голод и воины", про различные катаклизмы — "падение звезд с неба", "кровавую луну, реки и море". Также сказано о небесной войне между архангелом Михаилом и драконом. И, конечно же, о некоем звере с семью главами и десятью рогами. Он, согласно "Откровению", будет править людьми 42 месяца.Богословы полагают, что речь идет об Антихристе — противнике Христа, который "под видом Спасителя" завлечет людей на сторону Сатаны. Те примут "печать зверя" — 666. Оставшихся в меньшинстве верных Богу ждут гонения. Многие века христиане спорят, что это за печать: одни воспринимали ее как закодированное имя дьявольского посланника, другие считали, что имеются в виду всевозможные изобретения.В девяностые и нулевые "шифром дьявола" называли ИНН, хотя Церковь официально это опровергла. Теперь, несмотря на уверения священников, им стали ковидные QR-коды.Вопреки массе толкований, до сути "Апокалипсиса" так никто и не добрался — поэтому к различным предсказаниям на его основе духовенство призывает относиться с предельной осторожностью."Никто не знает"Церковь в учении о последних временах опирается на другую, самую главную библейскую книгу — Евангелие. Христос в одной из проповедей коротко обрисовал судьбу человечества: придут лжепророки, которые "многих прельстят", будут войны, голод, эпидемии — и это лишь начало. "И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец", — приводит слова Спасителя евангелист Матфей.А потом "после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются", в мир вновь придет Христос "во славе своей". После чего начнется Страшный суд. И все люди, когда-либо жившие на планете, воскреснут."Но нам не известно, когда наступит конец света и каким именно он будет, — продолжает отец Андрей, — Господь четко сказал: "Никто, кроме Бога-Отца, не знает об этом".Из-за столь туманного объяснения первые христианские общины постоянно ожидали второго пришествия Христа. И верующие спорили, что делать — жить обычной жизнью либо все бросить и "отречься от мира сего".Победила первая точка зрения. Но все равно на протяжении двух тысяч лет гибель мира то и дело назначали на определенную дату: Страшного суда ждали в 1000-м и 1666-м, его скорое наступление связывали то с разгулом чумы, то с нашествием монголов или наполеоновскими войнами."С одной стороны, христиане всегда должны быть готовы ко Второму пришествию Господа, — говорит Лоргус. — С другой, не нужно, чтобы эсхатологическое настроение подменяло смысл жизни".Иначе, по его словам, теряется суть веры. Ведь главное для христианина — вовсе не грядущий конец света, а любовь к ближнему.

https://ria.ru/20210619/sny-1737613936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, англия, аналитика - религия и мировоззрение, россия