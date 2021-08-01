https://ria.ru/20210801/prilozhenie-1743899091.html

Apple удалила приложение для знакомств невакцинированных

Apple удалила приложение для знакомств невакцинированных - РИА Новости, 01.08.2021

Apple удалила приложение для знакомств невакцинированных

Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected из-за "ненадлежащего отношения к пандемии COVID-19", передает агентство... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T20:06

2021-08-01T20:06

2021-08-01T20:06

распространение коронавируса

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технологии

сша

гавайи

apple

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коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected из-за "ненадлежащего отношения к пандемии COVID-19", передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо, которое Apple отправила Unjected.Согласно письму, приложение "ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы."Отмечается, что Apple требует от всех относящихся к коронавирусу приложений предоставлять достоверную информацию, источником которой являются правительственные организации, некоммерческие организации в сфере здравоохранения или образовательные учреждения."Разработчик сделал... заявления для своих пользователей, а также внес изменения в приложение, которые... нарушают нормы", - цитирует Блумберг слова представителя Apple.По данным агентства, Unjected было создано двумя женщинами с Гавайев как сообщество "для единомышленников, которые выступают за медицинскую неприкосновенность и свободу слова". Приложение появилось вскоре после того, как известные приложения для знакомств, в частности, Tinder и Bumble, начали мотивировать своих пользователей привиться от коронавируса.Сообщается, что компания Google также указала Unjected на то, что приложение недостаточно внимания уделяет борьбе с дезинформацией, содержащейся в сообщениях некоторых пользователей. Речь шла о постах, в которых вакцины называли "биологическим оружием", "генетическим модификатором" и "микрочипом."Google пригрозил удалить Unjected из Google Play, и приложению пришлось убрать сообщения. Однако один из основателей Unjected Шелби Томсон заявила, что планирует восстановить удаленные посты.Ранее президент США Джо Байден заявил, что социальные сети, допуская дезинформацию о пандемии, убивают людей.

https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743896420.html

https://ria.ru/20210208/prilozhenie-1596444298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, гавайи, apple, google, коронавирус covid-19