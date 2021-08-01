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Apple удалила приложение для знакомств невакцинированных
Apple удалила приложение для знакомств невакцинированных - РИА Новости, 01.08.2021
Apple удалила приложение для знакомств невакцинированных
Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected из-за "ненадлежащего отношения к пандемии COVID-19", передает агентство... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:06
2021-08-01T20:06
распространение коронавируса
в мире
технологии
сша
гавайи
apple
google
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected из-за "ненадлежащего отношения к пандемии COVID-19", передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо, которое Apple отправила Unjected.Согласно письму, приложение "ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы."Отмечается, что Apple требует от всех относящихся к коронавирусу приложений предоставлять достоверную информацию, источником которой являются правительственные организации, некоммерческие организации в сфере здравоохранения или образовательные учреждения."Разработчик сделал... заявления для своих пользователей, а также внес изменения в приложение, которые... нарушают нормы", - цитирует Блумберг слова представителя Apple.По данным агентства, Unjected было создано двумя женщинами с Гавайев как сообщество "для единомышленников, которые выступают за медицинскую неприкосновенность и свободу слова". Приложение появилось вскоре после того, как известные приложения для знакомств, в частности, Tinder и Bumble, начали мотивировать своих пользователей привиться от коронавируса.Сообщается, что компания Google также указала Unjected на то, что приложение недостаточно внимания уделяет борьбе с дезинформацией, содержащейся в сообщениях некоторых пользователей. Речь шла о постах, в которых вакцины называли "биологическим оружием", "генетическим модификатором" и "микрочипом."Google пригрозил удалить Unjected из Google Play, и приложению пришлось убрать сообщения. Однако один из основателей Unjected Шелби Томсон заявила, что планирует восстановить удаленные посты.Ранее президент США Джо Байден заявил, что социальные сети, допуская дезинформацию о пандемии, убивают людей.
https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743896420.html
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в мире, технологии, сша, гавайи, apple, google, коронавирус covid-19
20:06 01.08.2021
 
Apple удалила приложение для знакомств невакцинированных

Блумберг: Apple удалила приложение для знакомств невакцинированных Unjected

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected из-за "ненадлежащего отношения к пандемии COVID-19", передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо, которое Apple отправила Unjected.
Согласно письму, приложение "ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы."
Отмечается, что Apple требует от всех относящихся к коронавирусу приложений предоставлять достоверную информацию, источником которой являются правительственные организации, некоммерческие организации в сфере здравоохранения или образовательные учреждения.
"Разработчик сделал... заявления для своих пользователей, а также внес изменения в приложение, которые... нарушают нормы", - цитирует Блумберг слова представителя Apple.
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По данным агентства, Unjected было создано двумя женщинами с Гавайев как сообщество "для единомышленников, которые выступают за медицинскую неприкосновенность и свободу слова". Приложение появилось вскоре после того, как известные приложения для знакомств, в частности, Tinder и Bumble, начали мотивировать своих пользователей привиться от коронавируса.
Сообщается, что компания Google также указала Unjected на то, что приложение недостаточно внимания уделяет борьбе с дезинформацией, содержащейся в сообщениях некоторых пользователей. Речь шла о постах, в которых вакцины называли "биологическим оружием", "генетическим модификатором" и "микрочипом."
Google пригрозил удалить Unjected из Google Play, и приложению пришлось убрать сообщения. Однако один из основателей Unjected Шелби Томсон заявила, что планирует восстановить удаленные посты.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что социальные сети, допуская дезинформацию о пандемии, убивают людей.
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