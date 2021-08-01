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В Приднестровье почтили память погибших во время конфликта 1992 года
В Приднестровье почтили память погибших во время конфликта 1992 года - РИА Новости, 01.08.2021
В Приднестровье почтили память погибших во время конфликта 1992 года
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в День памяти и скорби по жертвам конфликта 1992 года, ежегодно отмечаемом в РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:33
2021-08-01T10:45
в мире
тирасполь
молдавия
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
россия
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ТИРАСПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в День памяти и скорби по жертвам конфликта 1992 года, ежегодно отмечаемом в первый день августа, возложил цветы на Мемориале славы в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.Красносельский вместе с представителями руководства республики возложил цветы к Вечному огню, могильным плитам и постаментам памятников, установленных на мемориале.В своем обращении он выразил сожаление, что до сих пор военные преступники так и не понесли заслуженного наказания. "В День памяти и скорби, глубоко соболезнуя всем, кто потерял своих родных и близких, хотел бы заверить: в нашем государстве никогда не будет забыт подвиг защитников Приднестровья, не будут забыты их мужество и стойкость", - говорится в обращении, размещенном на сайте главы ПМР.В 1994 году 1 августа было внесено в календарь памятных дат как День памяти и скорби. Она указывает на окончание вооруженного конфликта 1992 года. Ежегодно в этот день во всех городах и районах республики проходят траурно-памятные мероприятия.Второго сентября 1990 года пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдавии объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем – независимой Приднестровской Молдавской республики с центром в Тирасполе. Создание в Приднестровье самостоятельной неподконтрольной властям Кишинева республики стало ответной реакцией на волну национализма в Молдавии в конце 1980-х годов.Власти Молдавии не согласились с таким решением и попытались ввести войска в непризнанную республику для наведения "конституционного порядка", после чего начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев. По официальным данным, с приднестровской стороны погибли 809 человек, в том числе 271 мирный житель. Попытка властей Молдавии силой решить проблему не удалась, и Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210713/krasnoselskiy-1741118959.html
https://ria.ru/20210625/pridnestrove-1738635563.html
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в мире, тирасполь, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, россия
10:33 01.08.2021 (обновлено: 10:45 01.08.2021)
 
В Приднестровье почтили память погибших во время конфликта 1992 года

Глава Приднестровья Красносельский в День памяти и скорби возложил цветы на мемориале в Тирасполе

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
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ТИРАСПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в День памяти и скорби по жертвам конфликта 1992 года, ежегодно отмечаемом в первый день августа, возложил цветы на Мемориале славы в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.
Красносельский вместе с представителями руководства республики возложил цветы к Вечному огню, могильным плитам и постаментам памятников, установленных на мемориале.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 16:48
Глава Приднестровья заявил о нацеленности на диалог с Молдавией
В своем обращении он выразил сожаление, что до сих пор военные преступники так и не понесли заслуженного наказания. "В День памяти и скорби, глубоко соболезнуя всем, кто потерял своих родных и близких, хотел бы заверить: в нашем государстве никогда не будет забыт подвиг защитников Приднестровья, не будут забыты их мужество и стойкость", - говорится в обращении, размещенном на сайте главы ПМР.
"Славные имена защитников навсегда вписаны золотыми буквами в историю, на их примере воспитывается молодое поколение. Мы ничего не забыли, мы ценим мир и безмерно благодарны России за ее миротворческую миссию", - подчеркнул Красносельский.
В 1994 году 1 августа было внесено в календарь памятных дат как День памяти и скорби. Она указывает на окончание вооруженного конфликта 1992 года. Ежегодно в этот день во всех городах и районах республики проходят траурно-памятные мероприятия.
Второго сентября 1990 года пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдавии объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем – независимой Приднестровской Молдавской республики с центром в Тирасполе. Создание в Приднестровье самостоятельной неподконтрольной властям Кишинева республики стало ответной реакцией на волну национализма в Молдавии в конце 1980-х годов.
Власти Молдавии не согласились с таким решением и попытались ввести войска в непризнанную республику для наведения "конституционного порядка", после чего начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев. По официальным данным, с приднестровской стороны погибли 809 человек, в том числе 271 мирный житель. Попытка властей Молдавии силой решить проблему не удалась, и Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 17:03
Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
 
В миреТираспольМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийРоссия
 
 
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