Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210801/prazdnik-1743592239.html
День железнодорожника в России
День железнодорожника в России - РИА Новости, 01.08.2021
День железнодорожника в России
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2021 году эта дата приходится на 1 августа. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T01:14
2021-08-01T01:14
справки
день железнодорожника в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743600686_0:232:3078:1964_1920x0_80_0_0_44c75c57befc3f4fc97f495eeab9c134.jpg
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2021 году эта дата приходится на 1 августа. Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю). В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.Постановлением правительства в июле 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем в 1940 году постановлением Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа.По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки. Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ. ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.За последние годы железные дороги заметно обновили свой облик и принципы работы. Компания становится все более динамичной, гибкой и клиентоориентированной. В 2020 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 869,4 миллиона пассажиров, из них в дальнем следовании перевезено 67,5 миллионов пассажиров, в пригородном сообщении – 801,9 миллиона пассажиров. Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,24 миллиарда тонн. Суммарные доходы ОАО "РЖД" за 2020 год составили 1813,1 миллиарда рублей. Величина чистой прибыли составила 0,3 миллиарда рублей. Ежегодно в рамках Дня железнодорожника во всех регионах Московской железной дороги для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение государственных и отраслевых наград. С 2016 года РЖД отмечают День железнодорожника в формате благотворительного забега, средства от которого передаются тяжело больным пациентам – подопечным благотворительных фондов. Мероприятие проходит по всей стране, за пять лет железнодорожники передали в фонд "Линия жизни" более 24 миллионов рублей.В 2021 году, в связи с пандемией коронавируса, большинство мероприятий в День железнодорожника, в том числе и благотворительный забег "Достигая цели!", пройдут в онлайн-формате. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743600686_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_8d2fd9747d54e9c1f759dd9e3ece5e7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, день железнодорожника в россии, россия
01:14 01.08.2021
 

День железнодорожника в России

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПроводник фирменного поезда "Янтарь", следующего из Калининграда в Москву
Проводник фирменного поезда Янтарь, следующего из Калининграда в Москву - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2021 году эта дата приходится на 1 августа.
Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю). В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.
После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.
Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.
Постановлением правительства в июле 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем в 1940 году постановлением Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа.
По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки.
Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.
Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.
18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.
ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.
За последние годы железные дороги заметно обновили свой облик и принципы работы. Компания становится все более динамичной, гибкой и клиентоориентированной.
В 2020 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 869,4 миллиона пассажиров, из них в дальнем следовании перевезено 67,5 миллионов пассажиров, в пригородном сообщении – 801,9 миллиона пассажиров. Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,24 миллиарда тонн.
Суммарные доходы ОАО "РЖД" за 2020 год составили 1813,1 миллиарда рублей. Величина чистой прибыли составила 0,3 миллиарда рублей.
Ежегодно в рамках Дня железнодорожника во всех регионах Московской железной дороги для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.
Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение государственных и отраслевых наград.
С 2016 года РЖД отмечают День железнодорожника в формате благотворительного забега, средства от которого передаются тяжело больным пациентам – подопечным благотворительных фондов.
Мероприятие проходит по всей стране, за пять лет железнодорожники передали в фонд "Линия жизни" более 24 миллионов рублей.
В 2021 году, в связи с пандемией коронавируса, большинство мероприятий в День железнодорожника, в том числе и благотворительный забег "Достигая цели!", пройдут в онлайн-формате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиДень железнодорожника в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Эксперт: COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк
07:04Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом
06:31На Украине заявили о попадании Зеленского "в ловушку"
06:16Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям
06:11Эксперт рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново
06:06В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса
05:15В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку — 2"
04:37США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street
04:10Россиян призвали не прятаться от зноя в машинах с кондиционером
03:14Диетолог развеяла основные мифы о питье воды
03:13Кинолог рассказал, почему собаки начинают странно себя вести
03:05Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года
02:40Выплаты на школьников, ОСАГО: что изменится в жизни россиян в августе
02:13Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона
02:10Россиянам рассказали, как лучше планировать путешествие в пандемию
01:49На крещении подлодки в США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза
01:33В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в общежитии
01:12Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар
01:05В Германии пригрозили России санкциями из-за Украины
00:58В России вступил в силу закон о "спортивном" налоговом вычете
Лента новостейМолния