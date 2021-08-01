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День железнодорожника в России

День железнодорожника в России - РИА Новости, 01.08.2021

День железнодорожника в России

День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2021 году эта дата приходится на 1 августа. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T01:14

2021-08-01T01:14

2021-08-01T01:14

справки

день железнодорожника в россии

россия

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День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2021 году эта дата приходится на 1 августа. Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю). В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.Постановлением правительства в июле 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем в 1940 году постановлением Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа.По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки. Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ. ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.За последние годы железные дороги заметно обновили свой облик и принципы работы. Компания становится все более динамичной, гибкой и клиентоориентированной. В 2020 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 869,4 миллиона пассажиров, из них в дальнем следовании перевезено 67,5 миллионов пассажиров, в пригородном сообщении – 801,9 миллиона пассажиров. Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,24 миллиарда тонн. Суммарные доходы ОАО "РЖД" за 2020 год составили 1813,1 миллиарда рублей. Величина чистой прибыли составила 0,3 миллиарда рублей. Ежегодно в рамках Дня железнодорожника во всех регионах Московской железной дороги для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение государственных и отраслевых наград. С 2016 года РЖД отмечают День железнодорожника в формате благотворительного забега, средства от которого передаются тяжело больным пациентам – подопечным благотворительных фондов. Мероприятие проходит по всей стране, за пять лет железнодорожники передали в фонд "Линия жизни" более 24 миллионов рублей.В 2021 году, в связи с пандемией коронавируса, большинство мероприятий в День железнодорожника, в том числе и благотворительный забег "Достигая цели!", пройдут в онлайн-формате. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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