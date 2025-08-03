день железнодорожника в россии

День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2025 году эта дата приходится на 3 августа.

Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю). В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.

После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.

В конце июля 1935 года руководители партии и правительства СССР встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.

В июле 1936 года постановлением правительства был установлен день профессионального праздника железнодорожников – 30 июля . Затем в 1940 году постановлением Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа.

Первые рельсовые дороги в Российской империи начали строить во второй половине XVIII века на промышленных предприятиях. Первоначально они представляли собой лежневой путь (колею из выступающих или врытых вровень с грунтом деревянных продольных брусьев – лежней), по которому вагонетки приводились в движение от водяного колеса, использовалась также конная тяга, позднее – канатная. В 1780-х годах появились железные дороги, на которых использовалась ручная тяга. В 1800-х годах была построена первая конно-рельсовая дорога. В 1834 году впервые в России была применена паровая тяга на рельсовой дороге.

Первой линией общественного пользования стала Царскосельская железная дорога между Санкт-Петербургом и Павловском, сооруженная в 1836-1838 годах. В 1843-1851 годах была сооружена первая в мире двухпутная железная дорога большой протяженности Санкт-Петербург – Москва (Николаевская железная дорога), положившая начало созданию широкой сети дорог общероссийского значения.

С 1865 по 1875 год средний годовой прирост железных дорог России составил полторы тысячи километров. К 1887 году в железнодорожную сеть России вошло уже 61 железнодорожное направление, связавшее Москву и Санкт-Петербург не только с российскими, но и с зарубежными городами.

В 1880-х – начале 1900-х годов строительство железных дорог разворачивалось главным образом на "окраинах" страны (Транссибирская магистраль, Среднеазиатская (Закаспийская до 1899 года; первая в мире магистраль, проложенная через песчаную пустыню), Ташкентская железная дорога и др.), а также за ее пределами (Китайско-Восточная железная дорога).

К концу 1900 года железнодорожная сеть охватила 64 губернии Европейской России (85 % сети), восемь губерний Великого княжества Финляндского, семь областей Азиатской части России. На востоке страны действовали магистрали, не связанные с общероссийской железнодорожной сетью – Оренбургская, Уральская горнозаводская, Пермская, Сызрано-Вяземская и др.

Железнодорожное строительство продолжалось в Первую мировую войну, среди них – Амурская (завершила строительство Транссибирской магистрали) и Мурманская железные дороги.

После Октябрьской революции 1917 года железнодорожный транспорт в России оказался разрушен или дезорганизован. Существенную роль в организации восстановительных работ на железных дорогах сыграл Феликс Дзержинский, занимавший посты наркома путей сообщения РСФСР (1921-1923) и СССР (1923-1924). Важный вклад обеспечили также сохранившаяся научная школа и конструкторская традиция.

В Великую Отечественную войну железные дороги явились важнейшим средством подготовки и обеспечения более чем 50 стратегических оборонительных и наступательных операций Красной армии. В ходе военных действий было разрушено более половины железнодорожных линий. Восстановительные работы велись вплоть до 1950 года.

В 1950-х годах на железных дорогах Советского Союза в основном проводилось техническое перевооружение – шла замена паровозов на тепловозы и электровозы, разрабатывались и внедрялись новые средства сигнализации, связи и вычислительной техники.

В 1964 году было издано постановление Совмина СССР об организации в стране высокоскоростного движения поездов. Разработка и испытания нового высокоскоростного поезда проводились с середины 1960-х до начала 1980-х годов. В 1984 году в СССР началась регулярная эксплуатация скоростного электропоезда на линии Москва – Ленинград (сейчас Санкт-Петербург).

После распада СССР строительство новых железных дорог практически не велось, ухудшалось состояние инфраструктуры и подвижного состава. Ситуация выправилась только после 1998 года.

В настоящее время по своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки.

Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.

Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.

18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").

Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.

ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.

Сегодня отрасль активно развивается, системно модернизируются Центральный транспортный узел, Восточный полигон железных дорог, подходы к морским портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, возрождается железнодорожное сообщение с новыми регионами России.

Расширяется сеть скоростных перевозок, увеличивается пропускная способность и транспортная доступность, создаются и внедряются собственные цифровые технологии и сервисы, позволяющие сократить время в пути, улучшить качество и конкурентоспособность предоставляемых услуг. Особое внимание уделяется реализации крупных инвестиционных проектов, подготовке квалифицированных кадров и их постоянному профессиональному росту.

В 2024 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено почти 1,3 миллиарда пассажиров (+7% к 2023 году) из них в пригородном сообщении – 1,156 миллиарда (+7,3%), в дальнем следовании – 127,4 миллиона (+4,4%).

Погрузка на сети ОАО "РЖД" в 2024 году составила 1,181 миллиарда тонн, что на 4,1% меньше, чем за 2023 год.

Объем международных грузов, перевезенных РЖД в 2024 году, превысил 500 миллионов тонн.

Суммарные доходы холдинга "РЖД" за 2024 год составили 3,3 триллиона рублей, что выше уровня 2023 года на 9,2%. Чистая прибыль холдинга "РЖД" в 2024 году составила 50,7 миллиарда рублей.

Российские железные дороги сегодня – это не только современная, высокотехнологичная и быстро развивающаяся компания, но и большой коллектив профессионалов , сотрудников самых разных специальностей и квалификаций, которые вкладывают свой труд в единую цель – сделать жизнь миллионов людей лучше.

Ежегодно в рамках Дня железнодорожника для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.

Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение государственных и ведомственных наград.