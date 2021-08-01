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Из-за лесных пожаров в итальянской Пескаре пострадали пять человек
Из-за лесных пожаров в итальянской Пескаре пострадали пять человек - РИА Новости, 01.08.2021
Из-за лесных пожаров в итальянской Пескаре пострадали пять человек
Пять человек, в том числе пятилетняя девочка, попали в больницу из-за пожара в лесном массиве в итальянском городе Пескара, сообщает в воскресенье газета... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T23:21
2021-08-01T23:21
в мире
катания
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РИМ, 1 авг – РИА Новости. Пять человек, в том числе пятилетняя девочка, попали в больницу из-за пожара в лесном массиве в итальянском городе Пескара, сообщает в воскресенье газета Repubblica.Как передает пожарная служба, тушение пламени помимо наземных команд ведут два вертолета и самолет. Ситуация находится под контролем. Из жилищ эвакуированы больше ста человек. Ранее в воскресенье огонь подошел близко к пляжам на побережье Адриатического моря: множество купальщиков, решивших провести выходной, спасались от надвигающейся опасности бегством. По сообщению la Repubblica, пляжные пальмы воспламенились из-за долетевших на ветру искр.В Пескару прибыл президент области Абруццо Марко Марсилио. Регион обратился в Рим за подразделениями и техникой, отмечает издание.В пятницу и субботу крупные природные пожары затронули Сицилию. Аэропорт Катаньи прервал работу для приема пожарной авиации. В том же городе спасатели по морю эвакуировали 150 человек, скрывшихся от огня и дыма на местном пляже. Местные власти не исключают версию о массовом поджоге.
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в мире, катания, рим, абруццо
23:21 01.08.2021
 
Из-за лесных пожаров в итальянской Пескаре пострадали пять человек

Из-за лесных пожаров в итальянской Пескаре пострадали пять человек, включая девочку

© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Flickr / Luca Prioli
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РИМ, 1 авг – РИА Новости. Пять человек, в том числе пятилетняя девочка, попали в больницу из-за пожара в лесном массиве в итальянском городе Пескара, сообщает в воскресенье газета Repubblica.
Как передает пожарная служба, тушение пламени помимо наземных команд ведут два вертолета и самолет. Ситуация находится под контролем. Из жилищ эвакуированы больше ста человек. Ранее в воскресенье огонь подошел близко к пляжам на побережье Адриатического моря: множество купальщиков, решивших провести выходной, спасались от надвигающейся опасности бегством. По сообщению la Repubblica, пляжные пальмы воспламенились из-за долетевших на ветру искр.
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В Пескару прибыл президент области Абруццо Марко Марсилио. Регион обратился в Рим за подразделениями и техникой, отмечает издание.
В пятницу и субботу крупные природные пожары затронули Сицилию. Аэропорт Катаньи прервал работу для приема пожарной авиации. В том же городе спасатели по морю эвакуировали 150 человек, скрывшихся от огня и дыма на местном пляже. Местные власти не исключают версию о массовом поджоге.
 
В миреКатанияРимАбруццо
 
 
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