Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210801/pozhar-1743893291.html
Число жертв лесных пожаров в Турции возросло до восьми
Число жертв лесных пожаров в Турции возросло до восьми - РИА Новости, 01.08.2021
Число жертв лесных пожаров в Турции возросло до восьми
Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до восьми, 864 человека пострадали, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T18:47
2021-08-01T21:27
в мире
турция
лесные пожары в турции
мерсин
анталья (провинция)
бодрум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743877632_0:18:790:462_1920x0_80_0_0_6c01d58ad0eff2480550a311ed79fcf7.jpg
АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до восьми, 864 человека пострадали, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.По его словам, семь жертв в Манавгате, провинция Анталья, еще один погибший в Мармарисе."В Манавгате &lt;...&gt; из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. &lt;...&gt; Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, выписаны после завершения лечения", — написал Коджа в Twitter.Ранее сообщалось о шести жертвах и 410 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Мармарис и Бодрум, где накануне в качестве меры предосторожности эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей. Как отмечали в генконсульстве России в Анталье, около ста российских туристов временно разместили в других отелях.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, в последние дни в Турции потушили 107 лесных пожаров, пока не удалось взять под контроль еще пять — в курортных провинциях Анталья и Мугла.По информации турецкой проправительственной газеты Yeni Safak, ответственность за поджог лесов взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК).
https://ria.ru/20210801/turtsiya-1743849945.html
турция
мерсин
анталья (провинция)
бодрум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743877632_75:0:715:480_1920x0_80_0_0_d7198ceb6a1be05196cdaaa3b1ccdc5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, турция, лесные пожары в турции, мерсин, анталья (провинция), бодрум
18:47 01.08.2021 (обновлено: 21:27 01.08.2021)
 
Число жертв лесных пожаров в Турции возросло до восьми

Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до восьми

© Sputnik / Перейти в фотобанкБорьба с пожарами в окрестностях турецкого города Манавгат
Борьба с пожарами в окрестностях турецкого города Манавгат - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до восьми, 864 человека пострадали, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
По его словам, семь жертв в Манавгате, провинция Анталья, еще один погибший в Мармарисе.
"В Манавгате <...> из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. <...> Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, выписаны после завершения лечения", — написал Коджа в Twitter.
Ранее сообщалось о шести жертвах и 410 пострадавших.
Пожары затронули популярные турецкие курорты Мармарис и Бодрум, где накануне в качестве меры предосторожности эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей. Как отмечали в генконсульстве России в Анталье, около ста российских туристов временно разместили в других отелях.
Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, в последние дни в Турции потушили 107 лесных пожаров, пока не удалось взять под контроль еще пять — в курортных провинциях Анталья и Мугла.
По информации турецкой проправительственной газеты Yeni Safak, ответственность за поджог лесов взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК).
Дым от лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 11:38
В Турции потушили более ста лесных пожаров
 
В миреТурцияЛесные пожары в ТурцииМерсинАнталья (провинция)Бодрум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния