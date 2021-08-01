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Число жертв лесных пожаров в Турции возросло до восьми

Число жертв лесных пожаров в Турции возросло до восьми - РИА Новости, 01.08.2021

Число жертв лесных пожаров в Турции возросло до восьми

Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до восьми, 864 человека пострадали, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T18:47

2021-08-01T18:47

2021-08-01T21:27

в мире

турция

лесные пожары в турции

мерсин

анталья (провинция)

бодрум

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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до восьми, 864 человека пострадали, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.По его словам, семь жертв в Манавгате, провинция Анталья, еще один погибший в Мармарисе."В Манавгате <...> из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. <...> Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, выписаны после завершения лечения", — написал Коджа в Twitter.Ранее сообщалось о шести жертвах и 410 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Мармарис и Бодрум, где накануне в качестве меры предосторожности эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей. Как отмечали в генконсульстве России в Анталье, около ста российских туристов временно разместили в других отелях.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, в последние дни в Турции потушили 107 лесных пожаров, пока не удалось взять под контроль еще пять — в курортных провинциях Анталья и Мугла.По информации турецкой проправительственной газеты Yeni Safak, ответственность за поджог лесов взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК).

https://ria.ru/20210801/turtsiya-1743849945.html

турция

мерсин

анталья (провинция)

бодрум

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в мире, турция, лесные пожары в турции, мерсин, анталья (провинция), бодрум