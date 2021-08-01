https://ria.ru/20210801/pozhar-1743846520.html

Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за пожаров в Анталье

Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за пожаров в Анталье - РИА Новости, 01.08.2021

Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за пожаров в Анталье

Обращения от российских туристов по поводу пожаров в Турции и землетрясения в районе полуострова Датча не поступали, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:09

2021-08-01T11:09

2021-08-01T11:13

в мире

турция

лесные пожары в турции

анталья (провинция)

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АНКАРА, 1 авг - РИА Новости. Обращения от российских туристов по поводу пожаров в Турции и землетрясения в районе полуострова Датча не поступали, заявил РИА Новости представитель генконсульстве РФ в Анталье."Обращения от российских граждан и туристов не поступали ни по поводу пожаров, ни по поводу землетрясения в районе полуострова Датча. Следим за ситуацией дальше", - сказал собеседник агентства.Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в субботу заявил, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях,Как ранее в воскресенье сообщила Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции, его зафиксировали в 04.31 по времени UTC (07.31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос, очаг залегал на глубине 11 километров. Землетрясение ощущалось также на полуострове Датча на юго-западе Турции.

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html

турция

анталья (провинция)

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в мире, турция, лесные пожары в турции, анталья (провинция)