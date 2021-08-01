Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210801/pozhar-1743846520.html
Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за пожаров в Анталье
Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за пожаров в Анталье - РИА Новости, 01.08.2021
Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за пожаров в Анталье
Обращения от российских туристов по поводу пожаров в Турции и землетрясения в районе полуострова Датча не поступали, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:09
2021-08-01T11:13
в мире
турция
лесные пожары в турции
анталья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743467851_0:33:2000:1158_1920x0_80_0_0_0c4e1e5d6ce440eac9f7dd39070ae411.jpg
АНКАРА, 1 авг - РИА Новости. Обращения от российских туристов по поводу пожаров в Турции и землетрясения в районе полуострова Датча не поступали, заявил РИА Новости представитель генконсульстве РФ в Анталье."Обращения от российских граждан и туристов не поступали ни по поводу пожаров, ни по поводу землетрясения в районе полуострова Датча. Следим за ситуацией дальше", - сказал собеседник агентства.Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в субботу заявил, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях,Как ранее в воскресенье сообщила Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции, его зафиксировали в 04.31 по времени UTC (07.31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос, очаг залегал на глубине 11 километров. Землетрясение ощущалось также на полуострове Датча на юго-западе Турции.
https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743467851_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_c0baec480edccae9b468ab7ddbe83be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, турция, лесные пожары в турции, анталья (провинция)
11:09 01.08.2021 (обновлено: 11:13 01.08.2021)
 
Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за пожаров в Анталье

Генконсульство в Анталье не получало обращений от российских туристов по поводу пожаров

© AP Photo / Suat MetinПоследствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© AP Photo / Suat Metin
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 авг - РИА Новости. Обращения от российских туристов по поводу пожаров в Турции и землетрясения в районе полуострова Датча не поступали, заявил РИА Новости представитель генконсульстве РФ в Анталье.
"Обращения от российских граждан и туристов не поступали ни по поводу пожаров, ни по поводу землетрясения в районе полуострова Датча. Следим за ситуацией дальше", - сказал собеседник агентства.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в субботу заявил, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.
Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях,
Как ранее в воскресенье сообщила Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции, его зафиксировали в 04.31 по времени UTC (07.31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос, очаг залегал на глубине 11 километров. Землетрясение ощущалось также на полуострове Датча на юго-западе Турции.
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 16:51
Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции
 
В миреТурцияЛесные пожары в ТурцииАнталья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния