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В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2"
В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 01.08.2021
В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2"
В словах кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета нет ничего нового, они были сказаны специально для настроенной против... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:29
2021-08-01T23:31
в мире
сша
константин косачев
балтийское море
северный поток — 2
россия
армин лашет
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В словах кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета нет ничего нового, они были сказаны специально для настроенной против России польской аудитории, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Лашет ранее в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в контексте "Северного потока 2" в случае "агрессивных действий" против Украины."Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно - интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового", - заявил Косачев РИА Новости.По его словам, пока Россия будет исходить из того, что до тех пор, пока Украина не будет превращать свой трубопровод в инструмент энергетического оружия, тема транзита будет оставаться в экономической, а не политической плоскости. "И определяться она будет только двумя факторами - объемы европейских закупок российского газа, обуславливающие необходимость транзита, и техническое состояние украинской части трубопровода, определяющие его конкурентоспособность", - сказал сенатор.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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сша
балтийское море
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в мире, сша, константин косачев, балтийское море, северный поток — 2, россия, армин лашет
14:29 01.08.2021 (обновлено: 23:31 01.08.2021)
 
В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2"

Сенатор Косачев: заявление Лашета о "Северном потоке — 2" сделано для антироссийской аудитории

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В словах кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета нет ничего нового, они были сказаны специально для настроенной против России польской аудитории, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Лашет ранее в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в контексте "Северного потока 2" в случае "агрессивных действий" против Украины.
"Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно - интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового", - заявил Косачев РИА Новости.
По его словам, пока Россия будет исходить из того, что до тех пор, пока Украина не будет превращать свой трубопровод в инструмент энергетического оружия, тема транзита будет оставаться в экономической, а не политической плоскости. "И определяться она будет только двумя факторами - объемы европейских закупок российского газа, обуславливающие необходимость транзита, и техническое состояние украинской части трубопровода, определяющие его конкурентоспособность", - сказал сенатор.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 14:06
Эксперт оценил слова кандидата в канцлеры Германии о "Северном потоке — 2"
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
 
В миреСШАКонстантин КосачевБалтийское мореСеверный поток — 2РоссияАрмин Лашет
 
 
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