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Колумбия разыскивает лидера повстанцев после покушения на президента
Колумбия разыскивает лидера повстанцев после покушения на президента - РИА Новости, 01.08.2021
Колумбия разыскивает лидера повстанцев после покушения на президента
Колумбийский офис Интерпола выдал ордер на арест лидера повстанческой группы из числа диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии Хавьера Велоса, по... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:38
2021-08-01T20:38
в мире
колумбия
сша
венесуэла
интерпол
иван дуке
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БОГОТА, 1 авг - РИА Новости. Колумбийский офис Интерпола выдал ордер на арест лидера повстанческой группы из числа диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии Хавьера Велоса, по данным властей, его группировка стоит за терактом в армейской части в Кукуте и нападением на вертолет президента Ивана Дуке."Центральный офис Интерпола в Колумбии выпустил красный циркуляр с целью поимки и экстрадиции в 196 странах мира, входящих в состав Интерпола, против "Джона Мехаса" (Хавьер Алонсо Велоса Гарсия), бывшего члена РВСК", - сообщил в ходе выступления директор национальной полиции Хорхе Луис Варгас.По данным правительства Колумбии, этот человек возглавляет "33 фронт" диссидентов РВСК, который занимается наркоторговлей и базируется в Венесуэле. Этот фронт является частью "Блока Магдалены Медио", который ранее взял на себя ответственность за теракт в армейской части в Кукуте и нападение на президента. Власти полагают, что за этими преступлениями стоит непосредственно "33 фронт".Сейчас Велоса обвиняют в преступном сговоре с отягчающими обстоятельствами, терроризме, торговле, ношении и изготовлении оружия, и убийстве при отягчающих обстоятельствах в связи с событиями, произошедшими в 2007 году. Власти Колумбии назначили награду в размере 155 тысяч долларов США за помощь в его поимке.Вертолет президента Колумбии Ивана Дуке 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, глава государства не пострадал. В середине июня свыше 35 военных получили ранения в результате взрыва заминированной машины в расположении армейской части в колумбийской Кукуте, власти назвали это терактом. Министра обороны Молано почти сразу заявил, что нападения планировались из Венесуэлы, в ходе расследования задержаны 10 человек.РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes.
https://ria.ru/20210726/kolumbiya-1743006506.html
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в мире, колумбия, сша, венесуэла, интерпол, иван дуке
20:38 01.08.2021
 
Колумбия разыскивает лидера повстанцев после покушения на президента

Колумбия разыскивает лидера повстанцев после покушения на президента

© AP Photo / Leonardo MunozСтолкновения протестующих с полицией в Боготе, Колумбия
Столкновения протестующих с полицией в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© AP Photo / Leonardo Munoz
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БОГОТА, 1 авг - РИА Новости. Колумбийский офис Интерпола выдал ордер на арест лидера повстанческой группы из числа диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии Хавьера Велоса, по данным властей, его группировка стоит за терактом в армейской части в Кукуте и нападением на вертолет президента Ивана Дуке.
"Центральный офис Интерпола в Колумбии выпустил красный циркуляр с целью поимки и экстрадиции в 196 странах мира, входящих в состав Интерпола, против "Джона Мехаса" (Хавьер Алонсо Велоса Гарсия), бывшего члена РВСК", - сообщил в ходе выступления директор национальной полиции Хорхе Луис Варгас.
Президент Колумбии Иван Дуке - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма
По данным правительства Колумбии, этот человек возглавляет "33 фронт" диссидентов РВСК, который занимается наркоторговлей и базируется в Венесуэле. Этот фронт является частью "Блока Магдалены Медио", который ранее взял на себя ответственность за теракт в армейской части в Кукуте и нападение на президента. Власти полагают, что за этими преступлениями стоит непосредственно "33 фронт".
Сейчас Велоса обвиняют в преступном сговоре с отягчающими обстоятельствами, терроризме, торговле, ношении и изготовлении оружия, и убийстве при отягчающих обстоятельствах в связи с событиями, произошедшими в 2007 году. Власти Колумбии назначили награду в размере 155 тысяч долларов США за помощь в его поимке.
Вертолет президента Колумбии Ивана Дуке 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, глава государства не пострадал. В середине июня свыше 35 военных получили ранения в результате взрыва заминированной машины в расположении армейской части в колумбийской Кукуте, власти назвали это терактом. Министра обороны Молано почти сразу заявил, что нападения планировались из Венесуэлы, в ходе расследования задержаны 10 человек.
РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes.
 
В миреКолумбияСШАВенесуэлаИнтерполИван Дуке
 
 
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