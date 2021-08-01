Колумбия разыскивает лидера повстанцев после покушения на президента
Колумбия разыскивает лидера повстанцев после покушения на президента
© AP Photo / Leonardo MunozСтолкновения протестующих с полицией в Боготе, Колумбия
© AP Photo / Leonardo Munoz
БОГОТА, 1 авг - РИА Новости. Колумбийский офис Интерпола выдал ордер на арест лидера повстанческой группы из числа диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии Хавьера Велоса, по данным властей, его группировка стоит за терактом в армейской части в Кукуте и нападением на вертолет президента Ивана Дуке.
"Центральный офис Интерпола в Колумбии выпустил красный циркуляр с целью поимки и экстрадиции в 196 странах мира, входящих в состав Интерпола, против "Джона Мехаса" (Хавьер Алонсо Велоса Гарсия), бывшего члена РВСК", - сообщил в ходе выступления директор национальной полиции Хорхе Луис Варгас.
По данным правительства Колумбии, этот человек возглавляет "33 фронт" диссидентов РВСК, который занимается наркоторговлей и базируется в Венесуэле. Этот фронт является частью "Блока Магдалены Медио", который ранее взял на себя ответственность за теракт в армейской части в Кукуте и нападение на президента. Власти полагают, что за этими преступлениями стоит непосредственно "33 фронт".
Сейчас Велоса обвиняют в преступном сговоре с отягчающими обстоятельствами, терроризме, торговле, ношении и изготовлении оружия, и убийстве при отягчающих обстоятельствах в связи с событиями, произошедшими в 2007 году. Власти Колумбии назначили награду в размере 155 тысяч долларов США за помощь в его поимке.
Вертолет президента Колумбии Ивана Дуке 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, глава государства не пострадал. В середине июня свыше 35 военных получили ранения в результате взрыва заминированной машины в расположении армейской части в колумбийской Кукуте, власти назвали это терактом. Министра обороны Молано почти сразу заявил, что нападения планировались из Венесуэлы, в ходе расследования задержаны 10 человек.
РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes.