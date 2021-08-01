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Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу, заявили эксперты
Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу, заявили эксперты - РИА Новости, 01.08.2021
Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу, заявили эксперты
Покупательское поведение россиян начало возвращаться к своему привычному облику на фоне смягчения коронавирусных ограничений: в первом полугодии количество... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:39
2021-08-01T10:39
экономика
русский стандарт (банк)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Покупательское поведение россиян начало возвращаться к своему привычному облику на фоне смягчения коронавирусных ограничений: в первом полугодии количество покупок в офлайне выросло на 69%, а в онлайне – сократилось на четверть, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Аналитики изучили покупательскую активность по картам всех банков в своей эквайринговой сети по итогам первого полугодия 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По их данным, общее количество покупок увеличилось на 15% относительно того же периода 2020 года."При этом активно восстанавливается офлайн-сегмент – здесь количество покупок выросло на 69% относительно первых 6 месяцев 2020 года. А бурный рост онлайн-торговли, который пришелся в прошлом году на период жесткого локдауна, переходит в стадию плавного естественного становления. Здесь количество покупок снизилось на 25% в первом полугодии 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года", - выяснили авторы исследования.В офлайн-магазинах и торговых точках стали не только совершать больше покупок, но и на большие суммы. Так, за шесть месяцев 2021 года общая сумма покупок в офлайне увеличилась на 83% относительно первого полугодия 2020 года. Интересно, что средний чек одной покупки за первое полугодие 2021 года в офлайне увеличился на 8% относительно того же периода прошлого года. Он составил 1 123 рубля в этом году против 1 040 рублей в предыдущем.По данным аналитиков, быстрее всего возвращаться в офлайн в первом полугодии 2021 года покупатели стали в самых популярных направлениях. В их число вошли супермаркеты, бакалея и продуктовые магазины со средним чеком в 590 рублей, фаст-фуд со средней суммой одной покупки в 670 рублей, рестораны – 2 250 рублей. А также АЗС, где средний чек составил 1 469 рублей.
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экономика, русский стандарт (банк)
10:39 01.08.2021
 
Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу, заявили эксперты

Исследование банка "Русский стандарт": число покупок россиян в офлайне выросло на 69%

© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Покупательское поведение россиян начало возвращаться к своему привычному облику на фоне смягчения коронавирусных ограничений: в первом полугодии количество покупок в офлайне выросло на 69%, а в онлайне – сократилось на четверть, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили покупательскую активность по картам всех банков в своей эквайринговой сети по итогам первого полугодия 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По их данным, общее количество покупок увеличилось на 15% относительно того же периода 2020 года.
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"При этом активно восстанавливается офлайн-сегмент – здесь количество покупок выросло на 69% относительно первых 6 месяцев 2020 года. А бурный рост онлайн-торговли, который пришелся в прошлом году на период жесткого локдауна, переходит в стадию плавного естественного становления. Здесь количество покупок снизилось на 25% в первом полугодии 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года", - выяснили авторы исследования.
В офлайн-магазинах и торговых точках стали не только совершать больше покупок, но и на большие суммы. Так, за шесть месяцев 2021 года общая сумма покупок в офлайне увеличилась на 83% относительно первого полугодия 2020 года. Интересно, что средний чек одной покупки за первое полугодие 2021 года в офлайне увеличился на 8% относительно того же периода прошлого года. Он составил 1 123 рубля в этом году против 1 040 рублей в предыдущем.
По данным аналитиков, быстрее всего возвращаться в офлайн в первом полугодии 2021 года покупатели стали в самых популярных направлениях. В их число вошли супермаркеты, бакалея и продуктовые магазины со средним чеком в 590 рублей, фаст-фуд со средней суммой одной покупки в 670 рублей, рестораны – 2 250 рублей. А также АЗС, где средний чек составил 1 469 рублей.
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