https://ria.ru/20210801/podzhogi-1743902715.html
Турецкое СМИ назвало ответственных за поджоги лесов
Турецкое СМИ назвало ответственных за поджоги лесов - РИА Новости, 01.08.2021
Турецкое СМИ назвало ответственных за поджоги лесов
Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране якобы взяла на себя группировка "Дети... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:59
2021-08-01T20:59
2021-08-01T21:06
в мире
турция
рабочая партия курдистана
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 1 авг - РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране якобы взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).Газета ссылается в качестве источника этой информации на социальные сети, якобы связанные с РПК.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
https://ria.ru/20210801/pozhar-1743893291.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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в мире, турция, рабочая партия курдистана, лесные пожары в турции
20:59 01.08.2021 (обновлено: 21:06 01.08.2021)
Турецкое СМИ назвало ответственных за поджоги лесов
Yeni Safak: группировка "Дети огня" взяла ответственность за поджоги лесов в Турции