https://ria.ru/20210801/podzhogi-1743902715.html

Турецкое СМИ назвало ответственных за поджоги лесов

Турецкое СМИ назвало ответственных за поджоги лесов - РИА Новости, 01.08.2021

Турецкое СМИ назвало ответственных за поджоги лесов

Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране якобы взяла на себя группировка "Дети... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T20:59

2021-08-01T20:59

2021-08-01T21:06

в мире

турция

рабочая партия курдистана

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 1 авг - РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране якобы взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).Газета ссылается в качестве источника этой информации на социальные сети, якобы связанные с РПК.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://ria.ru/20210801/pozhar-1743893291.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, рабочая партия курдистана, лесные пожары в турции