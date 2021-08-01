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В Госдуме оценили угрозы Лашета о санкциях из-за "Северного потока — 2"
В Госдуме оценили угрозы Лашета о санкциях из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.08.2021
В Госдуме оценили угрозы Лашета о санкциях из-за "Северного потока — 2"
Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет вынужден продолжать санкционную риторику в рамках партийной дисциплины, однако нужно... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T18:06
2021-08-01T18:06
политика
экономика
германия
елена панина
северный поток — 2
россия
армин лашет
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет вынужден продолжать санкционную риторику в рамках партийной дисциплины, однако нужно понимать, что в качестве канцлера он будет придерживаться интересов собственной страны, а не Украины, сказала РИА Новости депутат Госдумы Елена Панина.Ранее Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в связи с "Северным потоком — 2". По его словам, в случае "агрессивных действий" РФ против Украины Германия примет действия на национальном уровне и выступит за штрафные меры от ЕС.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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политика, экономика, германия, елена панина, северный поток — 2, россия, армин лашет
18:06 01.08.2021
 
В Госдуме оценили угрозы Лашета о санкциях из-за "Северного потока — 2"

Депутат Панина: заявления Лашета о санкциях по "Северному потоку — 2" — это вынужденная риторика

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет вынужден продолжать санкционную риторику в рамках партийной дисциплины, однако нужно понимать, что в качестве канцлера он будет придерживаться интересов собственной страны, а не Украины, сказала РИА Новости депутат Госдумы Елена Панина.
Ранее Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в связи с "Северным потоком — 2". По его словам, в случае "агрессивных действий" РФ против Украины Германия примет действия на национальном уровне и выступит за штрафные меры от ЕС.
"В этой риторике нет ничего нового, и понятно, что в рамках партийной дисциплины Лашет, так или иначе, вынужден ее поддерживать… С другой стороны, заявление о приоритетности интересов Украины для Германии несколько странно звучит в устах государственного деятеля ФРГ. Скорее всего, Лашет в качестве канцлера будет в своей деятельности руководствоваться прежде всего экономическими интересами собственной страны, а не киевских властей", - заявила Панина.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран.
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"Не смешите": Пушков оценил планы конгресса США по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
ПолитикаЭкономикаГерманияЕлена ПанинаСеверный поток — 2РоссияАрмин Лашет
 
 
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