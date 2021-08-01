https://ria.ru/20210801/panina-1743888412.html

В Госдуме оценили угрозы Лашета о санкциях из-за "Северного потока — 2"

В Госдуме оценили угрозы Лашета о санкциях из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.08.2021

В Госдуме оценили угрозы Лашета о санкциях из-за "Северного потока — 2"

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет вынужден продолжать санкционную риторику в рамках партийной дисциплины, однако нужно... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T18:06

2021-08-01T18:06

2021-08-01T18:06

политика

экономика

германия

елена панина

северный поток — 2

россия

армин лашет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет вынужден продолжать санкционную риторику в рамках партийной дисциплины, однако нужно понимать, что в качестве канцлера он будет придерживаться интересов собственной страны, а не Украины, сказала РИА Новости депутат Госдумы Елена Панина.Ранее Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в связи с "Северным потоком — 2". По его словам, в случае "агрессивных действий" РФ против Украины Германия примет действия на национальном уровне и выступит за штрафные меры от ЕС.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210731/potok-1743733665.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, экономика, германия, елена панина, северный поток — 2, россия, армин лашет