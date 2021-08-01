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Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального
Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального - РИА Новости, 01.08.2021
Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального
В деле о якобы отравлении Алексея Навального в 2020 году есть огромное количество нестыковок, но Служба внешней разведки знает часть правды о том, что... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:49
2021-08-01T15:34
в мире
франция
москва
сергей нарышкин
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей лавров
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. В деле о якобы отравлении Алексея Навального в 2020 году есть огромное количество нестыковок, но Служба внешней разведки знает часть правды о том, что произошло, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Нестыковок огромное количество", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1". "Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже, после того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал", - добавил Нарышкин. И это произошло не на территории России, подчеркнул он."Я такие выводы делаю из заключений наших врачей, специалистов, которые работали с ним на территории Российской Федерации, и с дальнейшей логикой событий", - сказал директор СВР.Служба внешней разведки России знает часть правды о деле с якобы отравлением Алексея Навального, за год до этого у СВР была проверенная информация, что зарубежные спецслужбы и правительственные структуры обсуждали возможность "сакральной жертвы" из числа лидеров протестного движения в РФ, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся "берлинского пациента", тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1"."Дело в том, что за год до этого эпизода, мы получили достоверную и проверенную информацию, что в одной из западных стран, европейских стран состоялось совещание с участием специальных служб и так называемых фондов, неправительственных организаций и различных правительственных структур, где серьезно обсуждался вопрос, как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло", - добавил Нарышкин.По его словам, на полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны "сакральные жертвы". "И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно", - отметил директор СВР.Под "сакральной жертвой" понимается жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс, который будет использоваться для дестабилизации общественной обстановки. Как правило, в качестве "сакральной жертвы" выбирают заметную персону. Такие убийства на протяжении многих лет неоднократно использовались для запуска "цветных революций" в разных странах.Впервые о наличии у СВР информации о возможной "сакральной жертве" из числа российских оппозиционеров Нарышкин открыто сообщил в ноябре 2020 года в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://ria.ru/20210723/provokatsiya-1742627224.html
https://ria.ru/20210730/doklad-1743565720.html
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в мире, франция, москва, сергей нарышкин, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей лавров, россия
14:49 01.08.2021 (обновлено: 15:34 01.08.2021)
 
Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального

Глава СВР Нарышкин заявил об огромном числе нестыковок в деле Навального

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. В деле о якобы отравлении Алексея Навального в 2020 году есть огромное количество нестыковок, но Служба внешней разведки знает часть правды о том, что произошло, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Нестыковок огромное количество", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1". "Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже, после того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал", - добавил Нарышкин. И это произошло не на территории России, подчеркнул он.
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"Я такие выводы делаю из заключений наших врачей, специалистов, которые работали с ним на территории Российской Федерации, и с дальнейшей логикой событий", - сказал директор СВР.
Служба внешней разведки России знает часть правды о деле с якобы отравлением Алексея Навального, за год до этого у СВР была проверенная информация, что зарубежные спецслужбы и правительственные структуры обсуждали возможность "сакральной жертвы" из числа лидеров протестного движения в РФ, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся "берлинского пациента", тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
"Дело в том, что за год до этого эпизода, мы получили достоверную и проверенную информацию, что в одной из западных стран, европейских стран состоялось совещание с участием специальных служб и так называемых фондов, неправительственных организаций и различных правительственных структур, где серьезно обсуждался вопрос, как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло", - добавил Нарышкин.
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По его словам, на полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны "сакральные жертвы". "И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно", - отметил директор СВР.
Под "сакральной жертвой" понимается жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс, который будет использоваться для дестабилизации общественной обстановки. Как правило, в качестве "сакральной жертвы" выбирают заметную персону. Такие убийства на протяжении многих лет неоднократно использовались для запуска "цветных революций" в разных странах.
Впервые о наличии у СВР информации о возможной "сакральной жертве" из числа российских оппозиционеров Нарышкин открыто сообщил в ноябре 2020 года в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
 
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