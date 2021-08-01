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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/oteli-1743813793.html
На Кубани начинают действовать новые правила заселения в отели
На Кубани начинают действовать новые правила заселения в отели - РИА Новости, 01.08.2021
На Кубани начинают действовать новые правила заселения в отели
На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели, от которых на фоне обострения эпидемиологической обстановки власти всё... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T00:34
2021-08-01T00:34
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 1 авг – РИА Новости. На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели, от которых на фоне обострения эпидемиологической обстановки власти всё настойчивее требуют прививаться от коронавируса.Режим повышенной готовности продолжает действовать на Кубани до 1 октября. Ранее сообщалось, что в условиях ухудшения эпидобстановки в регионе краевые власти ужесточили правила заселения отдыхающих в отели. В частности, в июле на курорты Кубани можно было приезжать со свежим отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе в течение полугода.С 1 августа на Кубани при заселении будут требовать справку о перенесенном заболевании, при этом со дня выздоровления должно пройти не более полугода, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Сделать прививку можно и на отдыхе, для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На малолетних детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном не ранее, чем за полгода до заселения, заболевании.То есть по сравнению с июльскими требованиями теперь ПЦР-теста недостаточно, чтобы заселиться в гостиницу. Тест нужен только в паре со справкой о медицинском отводе от вакцинации.Власти Кубани ранее обращали внимание, что если заселившийся в отель и подписавший согласие на вакцинацию гость решит в последующем уклониться от прививки, ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).Ранее власти Кубани запретили проведение и посещение в регионе массовых мероприятий численностью более 500 человек, исключение сделано только для образовательных организаций. Кроме того, жители и гости края по-прежнему должны использовать маски в местах массового пребывания, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах. Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
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общество, краснодарский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:34 01.08.2021
 
На Кубани начинают действовать новые правила заселения в отели

В Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели

© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Depositphotos / DragonImages
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КРАСНОДАР, 1 авг – РИА Новости. На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели, от которых на фоне обострения эпидемиологической обстановки власти всё настойчивее требуют прививаться от коронавируса.
Режим повышенной готовности продолжает действовать на Кубани до 1 октября. Ранее сообщалось, что в условиях ухудшения эпидобстановки в регионе краевые власти ужесточили правила заселения отдыхающих в отели. В частности, в июле на курорты Кубани можно было приезжать со свежим отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе в течение полугода.
С 1 августа на Кубани при заселении будут требовать справку о перенесенном заболевании, при этом со дня выздоровления должно пройти не более полугода, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Сделать прививку можно и на отдыхе, для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На малолетних детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном не ранее, чем за полгода до заселения, заболевании.
То есть по сравнению с июльскими требованиями теперь ПЦР-теста недостаточно, чтобы заселиться в гостиницу. Тест нужен только в паре со справкой о медицинском отводе от вакцинации.
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Власти Кубани ранее обращали внимание, что если заселившийся в отель и подписавший согласие на вакцинацию гость решит в последующем уклониться от прививки, ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Ранее власти Кубани запретили проведение и посещение в регионе массовых мероприятий численностью более 500 человек, исключение сделано только для образовательных организаций. Кроме того, жители и гости края по-прежнему должны использовать маски в местах массового пребывания, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах. Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
 
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