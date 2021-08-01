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В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 01.08.2021
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:12
2021-08-01T10:12
в мире
украина
березовский
вооруженные силы украины
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о трех обстрелах в пятницу со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (31 июля) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Березовское из крупнокалиберного пулемета.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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украина
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в мире, украина, березовский, вооруженные силы украины, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:12 01.08.2021
 
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о трех обстрелах в пятницу со стороны ВС Украины.
"За истекшие сутки (31 июля) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Березовское из крупнокалиберного пулемета.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 14:37
В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
 
В миреУкраинаБерезовскийВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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