https://ria.ru/20210801/nato-1743870505.html

В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям

В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям - РИА Новости, 01.08.2021

В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Его цитирует... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T15:13

2021-08-01T15:13

2021-08-01T17:47

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вмс великобритании

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Его цитирует Business Insider.По словам военного, когда иностранный самолет пролетает вблизи эсминцев НАТО, командиры самостоятельно решают, готовится он атаковать или нет."Можно утверждать, что они (россияне. — Прим. ред.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — сказал Берк.Как уточнил адмирал, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе. По его словам, такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны.Он отметил, что Россия в значительной степени модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки, а также извлекла уроки из войн США в Ираке и Афганистане.В конце июня силы Североатлантического альянса совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.

https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html

https://ria.ru/20210712/nato-1740657885.html

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в мире, нато, военно-морские силы сша, вмс великобритании, россия