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В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям - РИА Новости, 01.08.2021
В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Его цитирует... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:13
2021-08-01T17:47
в мире
нато
военно-морские силы сша
вмс великобритании
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Его цитирует Business Insider.По словам военного, когда иностранный самолет пролетает вблизи эсминцев НАТО, командиры самостоятельно решают, готовится он атаковать или нет."Можно утверждать, что они (россияне. — Прим. ред.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — сказал Берк.Как уточнил адмирал, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе. По его словам, такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны.Он отметил, что Россия в значительной степени модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки, а также извлекла уроки из войн США в Ираке и Афганистане.В конце июня силы Североатлантического альянса совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.
https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html
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в мире, нато, военно-морские силы сша, вмс великобритании, россия
15:13 01.08.2021 (обновлено: 17:47 01.08.2021)
 
В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям

Адмирал НАТО Берк заявил о возможности удара по России в Черном море

© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Его цитирует Business Insider.
По словам военного, когда иностранный самолет пролетает вблизи эсминцев НАТО, командиры самостоятельно решают, готовится он атаковать или нет.
"Можно утверждать, что они (россияне. — Прим. ред.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — сказал Берк.
Как уточнил адмирал, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе. По его словам, такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны.
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Он отметил, что Россия в значительной степени модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки, а также извлекла уроки из войн США в Ираке и Афганистане.
В конце июня силы Североатлантического альянса совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.
На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.
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