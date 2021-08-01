15:13 01.08.2021 (обновлено: 17:47 01.08.2021)
В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
Адмирал НАТО Берк заявил о возможности удара по России в Черном море
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Его цитирует Business Insider.
По словам военного, когда иностранный самолет пролетает вблизи эсминцев НАТО, командиры самостоятельно решают, готовится он атаковать или нет.
"Можно утверждать, что они (россияне. — Прим. ред.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — сказал Берк.
Как уточнил адмирал, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе. По его словам, такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны.
В конце июня силы Североатлантического альянса совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.
На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.
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