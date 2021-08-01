https://ria.ru/20210801/naryshkin-1743874375.html

Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ

Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ - РИА Новости, 01.08.2021

Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что воспринимает попытки переписать историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T15:46

2021-08-01T15:46

2021-08-01T15:51

общество

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ленинград

россия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что воспринимает попытки переписать историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление."Как свое личное. Так же как, я надеюсь, большинство россиян это воспринимает", - так ответил Нарышкин на соответствующий вопрос в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1"."Мой дед - его останки лежат на Пискаревском кладбище, - ушел из жизни у станка. Уже не было сил пешком ходить на работу, транспорта не было. И рабочие на ленинградских заводах, особенно оборонных, они оставались там, на местах, и работали, пока хватало сил. Вот у него сил хватило только до января 1942 года", - сказал Нарышкин.По словам Нарышкина, его отец чудом выжил во время блокады Ленинграда. "Он тоже был близок к тому, чтобы уйти из жизни, потому что был голод, и он уже лежал. И как мне рассказывала моя бабушка, его мать, что мысленно уже с ним прощались. Но, слава Богу, дальняя родственница, у которой был дом и хозяйство севернее Ленинграда - эта часть еще не была оккупирована, она принесла полмешка картошки. И это отца спасло", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20210708/lavrov-1740375636.html

https://ria.ru/20210615/istoriya-1737053844.html

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общество, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ленинград, россия