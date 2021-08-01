15:46 01.08.2021 (обновлено: 15:51 01.08.2021)
Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ
Директор СВР Сергей Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что воспринимает попытки переписать историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление.
"Как свое личное. Так же как, я надеюсь, большинство россиян это воспринимает", - так ответил Нарышкин на соответствующий вопрос в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
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"Мой дед - его останки лежат на Пискаревском кладбище, - ушел из жизни у станка. Уже не было сил пешком ходить на работу, транспорта не было. И рабочие на ленинградских заводах, особенно оборонных, они оставались там, на местах, и работали, пока хватало сил. Вот у него сил хватило только до января 1942 года", - сказал Нарышкин.
По словам Нарышкина, его отец чудом выжил во время блокады Ленинграда. "Он тоже был близок к тому, чтобы уйти из жизни, потому что был голод, и он уже лежал. И как мне рассказывала моя бабушка, его мать, что мысленно уже с ним прощались. Но, слава Богу, дальняя родственница, у которой был дом и хозяйство севернее Ленинграда - эта часть еще не была оккупирована, она принесла полмешка картошки. И это отца спасло", - добавил директор СВР.