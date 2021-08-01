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Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ
Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ - РИА Новости, 01.08.2021
Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что воспринимает попытки переписать историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:46
2021-08-01T15:51
общество
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ленинград
россия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что воспринимает попытки переписать историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление."Как свое личное. Так же как, я надеюсь, большинство россиян это воспринимает", - так ответил Нарышкин на соответствующий вопрос в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1"."Мой дед - его останки лежат на Пискаревском кладбище, - ушел из жизни у станка. Уже не было сил пешком ходить на работу, транспорта не было. И рабочие на ленинградских заводах, особенно оборонных, они оставались там, на местах, и работали, пока хватало сил. Вот у него сил хватило только до января 1942 года", - сказал Нарышкин.По словам Нарышкина, его отец чудом выжил во время блокады Ленинграда. "Он тоже был близок к тому, чтобы уйти из жизни, потому что был голод, и он уже лежал. И как мне рассказывала моя бабушка, его мать, что мысленно уже с ним прощались. Но, слава Богу, дальняя родственница, у которой был дом и хозяйство севернее Ленинграда - эта часть еще не была оккупирована, она принесла полмешка картошки. И это отца спасло", - добавил директор СВР.
https://ria.ru/20210708/lavrov-1740375636.html
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общество, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ленинград, россия
15:46 01.08.2021 (обновлено: 15:51 01.08.2021)
 
Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ

Директор СВР Сергей Нарышкин считает личным оскорблением попытки переписать историю ВОВ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что воспринимает попытки переписать историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление.
"Как свое личное. Так же как, я надеюсь, большинство россиян это воспринимает", - так ответил Нарышкин на соответствующий вопрос в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
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По словам Нарышкина, его отец чудом выжил во время блокады Ленинграда. "Он тоже был близок к тому, чтобы уйти из жизни, потому что был голод, и он уже лежал. И как мне рассказывала моя бабушка, его мать, что мысленно уже с ним прощались. Но, слава Богу, дальняя родственница, у которой был дом и хозяйство севернее Ленинграда - эта часть еще не была оккупирована, она принесла полмешка картошки. И это отца спасло", - добавил директор СВР.
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ОбществоСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЛенинградРоссия
 
 
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