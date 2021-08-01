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В России вступил в силу закон о "спортивном" налоговом вычете
В России вступил в силу закон о "спортивном" налоговом вычете - РИА Новости, 01.08.2021
В России вступил в силу закон о "спортивном" налоговом вычете
Закон о введении вычета по НДФЛ при тратах россиян на спорт и фитнес вступает в силу 1 августа, однако налогоплательщики смогут возместить свои расходы,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T00:58
2021-08-01T00:58
2021-08-01T00:58
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Закон о введении вычета по НДФЛ при тратах россиян на спорт и фитнес вступает в силу 1 августа, однако налогоплательщики смогут возместить свои расходы, понесенные только с 2022 года.Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, причем оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям и подопечным в возрасте до 18 лет."Спортивный вычет" в совокупности с другими социальными вычетами (на обучение, на лечение) не может превышать 120 тысяч рублей за год, то есть максимальная сумма, которую граждане смогут вернуть, составит 15,6 тысячи рублей в год.Чтобы воспользоваться вычетом, услуги должны быть оказаны организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Кроме того, они должны быть включены в соответствующий перечень, который ежегодно будет формировать Минспорт.
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общество, россия
В России вступил в силу закон о "спортивном" налоговом вычете
В России вступил в силу закон о "спортивном" налоговом вычете
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Закон о введении вычета по НДФЛ при тратах россиян на спорт и фитнес вступает в силу 1 августа, однако налогоплательщики смогут возместить свои расходы, понесенные только с 2022 года.
Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, причем оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям и подопечным в возрасте до 18 лет.
"Спортивный вычет" в совокупности с другими социальными вычетами (на обучение, на лечение) не может превышать 120 тысяч рублей за год, то есть максимальная сумма, которую граждане смогут вернуть, составит 15,6 тысячи рублей в год.
Чтобы воспользоваться вычетом, услуги должны быть оказаны организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Кроме того, они должны быть включены в соответствующий перечень, который ежегодно будет формировать Минспорт.