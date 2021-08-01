https://ria.ru/20210801/moskva-1743833291.html
Москва пригласит архитекторов из разных стран для создания мостов
Москва пригласит архитекторов из разных стран для создания мостов - РИА Новости, 01.08.2021
Москва пригласит архитекторов из разных стран для создания мостов
Москва пригласит российских и зарубежных архитекторов для создания уникальных мостов через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T08:52
2021-08-01T08:52
2021-08-01T09:09
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва пригласит российских и зарубежных архитекторов для создания уникальных мостов через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что архитекторы - победители открытого конкурса на разработку проектов мостов через Москву-реку - получат гранты от города, всего из бюджета на эти цели выделят до 150 миллионов рублей."Мы раньше строили мосты, утилитарно подходя к их конструкции. Ну, мост и мост. Но, по большому счету, такого рода сооружения сами по себе имеют архитектурную значимость. От его вида, от его дизайна, от его уникальности во многом формируется городская среда. Поэтому мы переосмыслили подходы к строительству таких сооружений - и приглашаем архитекторов и российских, и зарубежных, чтобы это были не просто мостовые сооружения, но и уникальные градостроительные объекты, которые будут позитивно влиять на всю городскую среду", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, почему принято решение привлекать на строительство мостов архитекторов с международным уровнем.
https://realty.ria.ru/20210702/reka-1739619223.html
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РИА Новости
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общество, москва, сергей собянин
08:52 01.08.2021 (обновлено: 09:09 01.08.2021)
Москва пригласит архитекторов из разных стран для создания мостов
Мэр Сергей Собянин рассказал о конкурсе на разработку проектов мостов через Москву-реку
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва
пригласит российских и зарубежных архитекторов для создания уникальных мостов через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что архитекторы - победители открытого конкурса на разработку проектов мостов через Москву-реку - получат гранты от города, всего из бюджета на эти цели выделят до 150 миллионов рублей.
"Мы раньше строили мосты, утилитарно подходя к их конструкции. Ну, мост и мост. Но, по большому счету, такого рода сооружения сами по себе имеют архитектурную значимость. От его вида, от его дизайна, от его уникальности во многом формируется городская среда. Поэтому мы переосмыслили подходы к строительству таких сооружений - и приглашаем архитекторов и российских, и зарубежных, чтобы это были не просто мостовые сооружения, но и уникальные градостроительные объекты, которые будут позитивно влиять на всю городскую среду", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, почему принято решение привлекать на строительство мостов архитекторов с международным уровнем.