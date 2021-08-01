https://ria.ru/20210801/moskva-1743833291.html

Москва пригласит архитекторов из разных стран для создания мостов

Москва пригласит архитекторов из разных стран для создания мостов - РИА Новости, 01.08.2021

Москва пригласит архитекторов из разных стран для создания мостов

Москва пригласит российских и зарубежных архитекторов для создания уникальных мостов через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T08:52

2021-08-01T08:52

2021-08-01T09:09

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва пригласит российских и зарубежных архитекторов для создания уникальных мостов через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что архитекторы - победители открытого конкурса на разработку проектов мостов через Москву-реку - получат гранты от города, всего из бюджета на эти цели выделят до 150 миллионов рублей."Мы раньше строили мосты, утилитарно подходя к их конструкции. Ну, мост и мост. Но, по большому счету, такого рода сооружения сами по себе имеют архитектурную значимость. От его вида, от его дизайна, от его уникальности во многом формируется городская среда. Поэтому мы переосмыслили подходы к строительству таких сооружений - и приглашаем архитекторов и российских, и зарубежных, чтобы это были не просто мостовые сооружения, но и уникальные градостроительные объекты, которые будут позитивно влиять на всю городскую среду", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, почему принято решение привлекать на строительство мостов архитекторов с международным уровнем.

https://realty.ria.ru/20210702/reka-1739619223.html

москва

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общество, москва, сергей собянин