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Эксперт оценил вероятность боевого столкновения США и России в море

Эксперт оценил вероятность боевого столкновения США и России в море - РИА Новости, 01.08.2021

Эксперт оценил вероятность боевого столкновения США и России в море

Россия и США договорились о предотвращении военных инцидентов на море вблизи собственных территорий и придерживаются соглашения, боевое столкновение произойдет... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T22:32

2021-08-01T22:32

2021-08-01T22:36

в мире

безопасность

африка

снг

военно-морские силы сша

средиземное море

сергей горбачев

владимир касатонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Россия и США договорились о предотвращении военных инцидентов на море вблизи собственных территорий и придерживаются соглашения, боевое столкновение произойдет только в случае крайнего обострения обстановки, предшествующей войне, сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что можно утверждать, что Россия "провоцирует" США на то, чтобы они нанесли удар в Черном море первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider."Горячий" вариант военного столкновения в Черном море возможен только в случае высокой степени обострения обстановки, сравнимой с кануном войны… Уверен, что ни мы, ни США не открывали бы огонь на поражение, если бы речь не шла об объявлении боевых действий. Огонь можно открывать в случаях, которые требуют действий именно такого характера. Для предотвращения подобного рода инцидентов как раз полвека назад, кстати, при активной работе тогда первого замкомандующего ВМФ СССР адмирала флота Владимира Касатонова, заключено соглашение между нашими странами о предупреждении конфликтов на море при активной военно-морской деятельности вблизи территорий друг друга", - сказал Горбачев.Это соглашение продолжает действовать, имеет практику, опыт и боевые средства никогда не применялись, отметил собеседник. В случае нарушения территориальных вод следует применить все средства для выдавливания корабля противника, по аналогии с произошедшей в Черном море у берегов Крыма ситуацией в 1988 году, напомнил эксперт."Никто не будет открывать огонь на поражение до тех пор, пока это не вызвано целесообразностью. В этом плане показательным являются действия в 1988 году командира сторожевого корабля "Беззаветный" Владимира Ивановича Богдашина, уже ушедшего из жизни, когда, не применяя оружие, он нашел методы чтобы решить задачу вытеснения нашего вероятного противника и нарушителя из наших территориальных вод. Это не привело к стрельбе друг по другу ни в акватории Черного моря, ни в Средиземном море, где на тот момент действовали силы нашей оперативной эскадры. Американцы сделали выводы и на протяжении десятилетий не допускали подобного рода провокаций", - сказал Горбачев.Практика показывает, что американцы не "очень стремятся воевать, тем более с такой страной, как Россия", сказал эксперт.

https://ria.ru/20210801/nato-1743870505.html

африка

средиземное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, африка, снг, военно-морские силы сша, средиземное море, сергей горбачев, владимир касатонов, россия