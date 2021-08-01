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Эксперт оценил вероятность боевого столкновения США и России в море
Эксперт оценил вероятность боевого столкновения США и России в море - РИА Новости, 01.08.2021
Эксперт оценил вероятность боевого столкновения США и России в море
Россия и США договорились о предотвращении военных инцидентов на море вблизи собственных территорий и придерживаются соглашения, боевое столкновение произойдет... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T22:32
2021-08-01T22:36
в мире
безопасность
африка
снг
военно-морские силы сша
средиземное море
сергей горбачев
владимир касатонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Россия и США договорились о предотвращении военных инцидентов на море вблизи собственных территорий и придерживаются соглашения, боевое столкновение произойдет только в случае крайнего обострения обстановки, предшествующей войне, сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что можно утверждать, что Россия "провоцирует" США на то, чтобы они нанесли удар в Черном море первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider."Горячий" вариант военного столкновения в Черном море возможен только в случае высокой степени обострения обстановки, сравнимой с кануном войны… Уверен, что ни мы, ни США не открывали бы огонь на поражение, если бы речь не шла об объявлении боевых действий. Огонь можно открывать в случаях, которые требуют действий именно такого характера. Для предотвращения подобного рода инцидентов как раз полвека назад, кстати, при активной работе тогда первого замкомандующего ВМФ СССР адмирала флота Владимира Касатонова, заключено соглашение между нашими странами о предупреждении конфликтов на море при активной военно-морской деятельности вблизи территорий друг друга", - сказал Горбачев.Это соглашение продолжает действовать, имеет практику, опыт и боевые средства никогда не применялись, отметил собеседник. В случае нарушения территориальных вод следует применить все средства для выдавливания корабля противника, по аналогии с произошедшей в Черном море у берегов Крыма ситуацией в 1988 году, напомнил эксперт."Никто не будет открывать огонь на поражение до тех пор, пока это не вызвано целесообразностью. В этом плане показательным являются действия в 1988 году командира сторожевого корабля "Беззаветный" Владимира Ивановича Богдашина, уже ушедшего из жизни, когда, не применяя оружие, он нашел методы чтобы решить задачу вытеснения нашего вероятного противника и нарушителя из наших территориальных вод. Это не привело к стрельбе друг по другу ни в акватории Черного моря, ни в Средиземном море, где на тот момент действовали силы нашей оперативной эскадры. Американцы сделали выводы и на протяжении десятилетий не допускали подобного рода провокаций", - сказал Горбачев.Практика показывает, что американцы не "очень стремятся воевать, тем более с такой страной, как Россия", сказал эксперт.
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средиземное море
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в мире, безопасность, африка, снг, военно-морские силы сша, средиземное море, сергей горбачев, владимир касатонов, россия
22:32 01.08.2021 (обновлено: 22:36 01.08.2021)
 
Эксперт оценил вероятность боевого столкновения США и России в море

Директор института стран СНГ Горбачев назвал маловероятным боевое столкновение США и России в море

© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Россия и США договорились о предотвращении военных инцидентов на море вблизи собственных территорий и придерживаются соглашения, боевое столкновение произойдет только в случае крайнего обострения обстановки, предшествующей войне, сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что можно утверждать, что Россия "провоцирует" США на то, чтобы они нанесли удар в Черном море первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 15:13
В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
"Горячий" вариант военного столкновения в Черном море возможен только в случае высокой степени обострения обстановки, сравнимой с кануном войны… Уверен, что ни мы, ни США не открывали бы огонь на поражение, если бы речь не шла об объявлении боевых действий. Огонь можно открывать в случаях, которые требуют действий именно такого характера. Для предотвращения подобного рода инцидентов как раз полвека назад, кстати, при активной работе тогда первого замкомандующего ВМФ СССР адмирала флота Владимира Касатонова, заключено соглашение между нашими странами о предупреждении конфликтов на море при активной военно-морской деятельности вблизи территорий друг друга", - сказал Горбачев.
Это соглашение продолжает действовать, имеет практику, опыт и боевые средства никогда не применялись, отметил собеседник. В случае нарушения территориальных вод следует применить все средства для выдавливания корабля противника, по аналогии с произошедшей в Черном море у берегов Крыма ситуацией в 1988 году, напомнил эксперт.
"Никто не будет открывать огонь на поражение до тех пор, пока это не вызвано целесообразностью. В этом плане показательным являются действия в 1988 году командира сторожевого корабля "Беззаветный" Владимира Ивановича Богдашина, уже ушедшего из жизни, когда, не применяя оружие, он нашел методы чтобы решить задачу вытеснения нашего вероятного противника и нарушителя из наших территориальных вод. Это не привело к стрельбе друг по другу ни в акватории Черного моря, ни в Средиземном море, где на тот момент действовали силы нашей оперативной эскадры. Американцы сделали выводы и на протяжении десятилетий не допускали подобного рода провокаций", - сказал Горбачев.
Практика показывает, что американцы не "очень стремятся воевать, тем более с такой страной, как Россия", сказал эксперт.
 
В миреБезопасностьАфрикаСНГВоенно-морские силы СШАСредиземное мореСергей ГорбачевВладимир КасатоновРоссия
 
 
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