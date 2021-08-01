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МКС совершила "кувырки" во время сбоя в модуле "Наука"
МКС совершила "кувырки" во время сбоя в модуле "Наука" - РИА Новости, 01.08.2021
МКС совершила "кувырки" во время сбоя в модуле "Наука"
Руководитель полетов НАСА Зебулон Сковилл (Zebulon Scoville) в своем Twitter раскрыл данные о том, на сколько на самом деле несанкционированное включение... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T17:14
2021-08-01T17:14
2021-08-01T17:14
наука
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Руководитель полетов НАСА Зебулон Сковилл (Zebulon Scoville) в своем Twitter раскрыл данные о том, на сколько на самом деле несанкционированное включение двигателей модуля "Наука" повернуло МКС: станция совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую."Выполнено почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу и затем 0,5 оборота в обратную", - написал он в своем сообщении.Об этом специалист сообщил, вступив в дискуссию в Twitter с пользователем, который составил график вращения МКС во время работы двигателей "Науки" и включенных для противостояния им двигателей модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс".Ранее НАСА сообщало, что, по предварительным данным, станция совершила оборот в 45 градусов.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
https://ria.ru/20210731/mks-1743808534.html
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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
МКС совершила "кувырки" во время сбоя в модуле "Наука"
НАСА: МКС совершила "кувырок" почти на 540 градусов во время нештатной работы модуля "Наука"