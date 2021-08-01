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Самые красивые и горячие: победительница и финалистки Miss Maxim 2021
Самые красивые и горячие: победительница и финалистки Miss Maxim 2021 - РИА Новости, 01.08.2021
Самые красивые и горячие: победительница и финалистки Miss Maxim 2021
В Москве выбрали самую красивую и сексуальную девушку года. Яркие моменты финала Miss Maxim 2021 — в фотоленте РИА Новости.
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фото, maxim
14:43 01.08.2021
 

Самые красивые и горячие: победительница и финалистки Miss Maxim 2021

Читать ria.ru в
В Москве выбрали самую красивую и сексуальную девушку года. Яркие моменты финала Miss Maxim 2021 — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В пятницу 30 июля в Москве состоялся финал конкурса Miss Maxim-2021.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
1 из 12

В пятницу 30 июля в Москве состоялся финал конкурса Miss Maxim-2021.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

За корону победительницы боролись десять самых красивых и сексуальных девушек, дошедших до заключительного этапа.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
2 из 12

За корону победительницы боролись десять самых красивых и сексуальных девушек, дошедших до заключительного этапа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участницы прошли сложный путь к финалу.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
3 из 12

Участницы прошли сложный путь к финалу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сначала было читательское голосование.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
4 из 12

Сначала было читательское голосование.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВыступление музыкального коллектива во время финала конкурса Miss Maxim-2021 в Москве.
Финал конкурса Miss Maxim-2021
5 из 12
Выступление музыкального коллектива во время финала конкурса Miss Maxim-2021 в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сотню лучших участниц пригласили на профессиональную фотосессию в Москву.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
6 из 12

Сотню лучших участниц пригласили на профессиональную фотосессию в Москву.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Из них редакция журнала отобрала десятку финалисток.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
7 из 12

Из них редакция журнала отобрала десятку финалисток.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На заключительном этапе жюри выбрало победительницу.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
8 из 12

На заключительном этапе жюри выбрало победительницу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Главную награду конкурса Miss Maxim-2021 получила Валерия Богачева из Калининграда.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
9 из 12

Главную награду конкурса Miss Maxim-2021 получила Валерия Богачева из Калининграда.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Фото победительницы украсит обложку октябрьского номера журнала Maxim.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
10 из 12

Фото победительницы украсит обложку октябрьского номера журнала Maxim.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Конкурс Miss Maxim проводят с 2006 года.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
11 из 12

Конкурс Miss Maxim проводят с 2006 года.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В состязании принимают участие девушки из разных уголков России.

Финал конкурса Miss Maxim-2021
12 из 12

В состязании принимают участие девушки из разных уголков России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Maxim
 
 
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