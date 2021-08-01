Самые красивые и горячие: победительница и финалистки Miss Maxim 2021

В пятницу 30 июля в Москве состоялся финал конкурса Miss Maxim-2021.
В пятницу 30 июля в Москве состоялся финал конкурса Miss Maxim-2021.
За корону победительницы боролись десять самых красивых и сексуальных девушек, дошедших до заключительного этапа.
За корону победительницы боролись десять самых красивых и сексуальных девушек, дошедших до заключительного этапа.
Участницы прошли сложный путь к финалу.
Сначала было читательское голосование.
Сотню лучших участниц пригласили на профессиональную фотосессию в Москву.
Сотню лучших участниц пригласили на профессиональную фотосессию в Москву.
Из них редакция журнала отобрала десятку финалисток.
Из них редакция журнала отобрала десятку финалисток.
На заключительном этапе жюри выбрало победительницу.
На заключительном этапе жюри выбрало победительницу.
Главную награду конкурса Miss Maxim-2021 получила Валерия Богачева из Калининграда.
Главную награду конкурса Miss Maxim-2021 получила Валерия Богачева из Калининграда.
Фото победительницы украсит обложку октябрьского номера журнала Maxim.
Фото победительницы украсит обложку октябрьского номера журнала Maxim.
Конкурс Miss Maxim проводят с 2006 года.
В состязании принимают участие девушки из разных уголков России.
В состязании принимают участие девушки из разных уголков России.