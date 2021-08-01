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В России вступил в силу ряд изменений в экзамены для мигрантов
В России вступил в силу ряд изменений в экзамены для мигрантов - РИА Новости, 01.08.2021
В России вступил в силу ряд изменений в экзамены для мигрантов
В России вступил в силу ряд постановлений, касающихся экзаменов для мигрантов: в частности, теперь материалы экзаменов по русскому языку как иностранному,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T00:13
2021-08-01T00:13
общество
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В России вступил в силу ряд постановлений, касающихся экзаменов для мигрантов: в частности, теперь материалы экзаменов по русскому языку как иностранному, истории страны и ее законам будут храниться в течение трех лет.Так, вступили в силу следующие документы, касающиеся миграционной политики: "Об утверждении положения о порядке и сроках хранения материалов проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ" от 24 мая, "Об утверждении положения о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ" от 31 мая, а также в "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" и "Об утверждении методики расчета стоимости услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и установлении максимального размера такой стоимости".Согласно первому документу, материалы экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и законам страны хранятся в течение трех лет с выдачи сертификата, а по истечении этого срока подлежат уничтожению.Третий документ устанавливает правила формирования информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".Согласно четвертому документу, устанавливающему методику расчета стоимости услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, максимальный ее размер составит 5,9 тысячи рублей для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство и 3,8 тысячи рублей – для получения разрешения на работу или патента.
https://ria.ru/20210713/tolstoy-1741094922.html
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общество, россия
00:13 01.08.2021
 
В России вступил в силу ряд изменений в экзамены для мигрантов

В России вступил в силу ряд изменений в экзамены для мигрантов

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкЦентр тестирования трудовых мигрантов
Центр тестирования трудовых мигрантов - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Александр Поготов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В России вступил в силу ряд постановлений, касающихся экзаменов для мигрантов: в частности, теперь материалы экзаменов по русскому языку как иностранному, истории страны и ее законам будут храниться в течение трех лет.
Так, вступили в силу следующие документы, касающиеся миграционной политики: "Об утверждении положения о порядке и сроках хранения материалов проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ" от 24 мая, "Об утверждении положения о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ" от 31 мая, а также в "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" и "Об утверждении методики расчета стоимости услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и установлении максимального размера такой стоимости".
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Согласно первому документу, материалы экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и законам страны хранятся в течение трех лет с выдачи сертификата, а по истечении этого срока подлежат уничтожению.
Третий документ устанавливает правила формирования информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".
Согласно четвертому документу, устанавливающему методику расчета стоимости услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, максимальный ее размер составит 5,9 тысячи рублей для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство и 3,8 тысячи рублей – для получения разрешения на работу или патента.
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