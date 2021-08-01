https://ria.ru/20210801/mercer-1743900861.html

Блинкен заявил, что за атакой на Mercer Street стоит Иран

Блинкен заявил, что за атакой на Mercer Street стоит Иран - РИА Новости, 01.08.2021

Блинкен заявил, что за атакой на Mercer Street стоит Иран

Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран, этому нападению "нет оправдания",... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T20:31

2021-08-01T20:31

2021-08-01T23:33

в мире

сша

иран

тегеран (город)

мид ирана

энтони блинкен

нафтали беннет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_64da71e8f762461164b3249cc7879c84.jpg

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран, этому нападению "нет оправдания", заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран осуществил это нападение, которое повлекло за собой гибель двух невинных человек, использовав беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами – смертоносное устройство, которое он (Иран) все чаще задействует в регионе", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдеп США.По его словам, "этому нападению нет оправдания".Глава американской дипломатии сообщил, что США находятся в контакте со своими партнерами, в том числе в регионе, по дальнейшим шагам в связи с атакой на судно Mercer Street. "Адекватный ответ", по словам Блинкена, будет дан в "ближайшее время"."Мы работаем с нашими партнерами над изучением наших дальнейших шагов, а также консультируемся с властями стран региона и за его пределами относительно адекватного ответа, который последует в ближайшее время", - указал он.В заключение Блинкен от лица Соединенных Штатов выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа.Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран непричастен к нападению на судно Mercer Street.Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.

https://ria.ru/20210801/sudno-1743819856.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/velikobritaniya-1743896791.html

сша

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, тегеран (город), мид ирана, энтони блинкен, нафтали беннет