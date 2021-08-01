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Блинкен заявил, что за атакой на Mercer Street стоит Иран
Блинкен заявил, что за атакой на Mercer Street стоит Иран - РИА Новости, 01.08.2021
Блинкен заявил, что за атакой на Mercer Street стоит Иран
Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран, этому нападению "нет оправдания",... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:31
2021-08-01T23:33
в мире
сша
иран
тегеран (город)
мид ирана
энтони блинкен
нафтали беннет
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран, этому нападению "нет оправдания", заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран осуществил это нападение, которое повлекло за собой гибель двух невинных человек, использовав беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами – смертоносное устройство, которое он (Иран) все чаще задействует в регионе", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдеп США.По его словам, "этому нападению нет оправдания".Глава американской дипломатии сообщил, что США находятся в контакте со своими партнерами, в том числе в регионе, по дальнейшим шагам в связи с атакой на судно Mercer Street. "Адекватный ответ", по словам Блинкена, будет дан в "ближайшее время"."Мы работаем с нашими партнерами над изучением наших дальнейших шагов, а также консультируемся с властями стран региона и за его пределами относительно адекватного ответа, который последует в ближайшее время", - указал он.В заключение Блинкен от лица Соединенных Штатов выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа.Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран непричастен к нападению на судно Mercer Street.Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
https://ria.ru/20210801/sudno-1743819856.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), мид ирана, энтони блинкен, нафтали беннет
20:31 01.08.2021 (обновлено: 23:33 01.08.2021)
 
Блинкен заявил, что за атакой на Mercer Street стоит Иран

Госсекретарь Блинкен: США уверены, что за атакой на Mercer Street стоит Иран

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран, этому нападению "нет оправдания", заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран осуществил это нападение, которое повлекло за собой гибель двух невинных человек, использовав беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами – смертоносное устройство, которое он (Иран) все чаще задействует в регионе", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдеп США.
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США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street
По его словам, "этому нападению нет оправдания".
Глава американской дипломатии сообщил, что США находятся в контакте со своими партнерами, в том числе в регионе, по дальнейшим шагам в связи с атакой на судно Mercer Street. "Адекватный ответ", по словам Блинкена, будет дан в "ближайшее время".
"Мы работаем с нашими партнерами над изучением наших дальнейших шагов, а также консультируемся с властями стран региона и за его пределами относительно адекватного ответа, который последует в ближайшее время", - указал он.
В заключение Блинкен от лица Соединенных Штатов выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран непричастен к нападению на судно Mercer Street.
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Великобритания готовит ответ Ирану за "нападение" на танкер Mercer Street
Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
 
В миреСШАИранТегеран (город)МИД ИранаЭнтони БлинкенНафтали Беннет
 
 
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