20:31 01.08.2021 (обновлено: 23:33 01.08.2021)
Блинкен заявил, что за атакой на Mercer Street стоит Иран
Госсекретарь Блинкен: США уверены, что за атакой на Mercer Street стоит Иран
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран, этому нападению "нет оправдания", заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран осуществил это нападение, которое повлекло за собой гибель двух невинных человек, использовав беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами – смертоносное устройство, которое он (Иран) все чаще задействует в регионе", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдеп США.
По его словам, "этому нападению нет оправдания".
Глава американской дипломатии сообщил, что США находятся в контакте со своими партнерами, в том числе в регионе, по дальнейшим шагам в связи с атакой на судно Mercer Street. "Адекватный ответ", по словам Блинкена, будет дан в "ближайшее время".
"Мы работаем с нашими партнерами над изучением наших дальнейших шагов, а также консультируемся с властями стран региона и за его пределами относительно адекватного ответа, который последует в ближайшее время", - указал он.
В заключение Блинкен от лица Соединенных Штатов выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран непричастен к нападению на судно Mercer Street.
Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.