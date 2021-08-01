Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ
Telegraph: глава Tesla Маск планирует построить на острове Мэн спутниковую станцию связи Британии
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить на острове Мэн спутниковую станцию, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности, сельские районы на севере страны, сообщает газета Telegraph.
По данным газеты, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Согласно местному регулятору связи, она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.
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Starlink не прокомментировала эту информацию.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Созвездие спутников Starlink разворачивается на орбите высотой 550 километров и, как ожидается, в будущем будет включать до 12 тысяч аппаратов.
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