https://ria.ru/20210801/mask-1743865819.html

Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ

Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2021

Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить на острове Мэн спутниковую станцию, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности,... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T14:25

2021-08-01T14:25

2021-08-01T14:25

в мире

мэн (остров)

великобритания

spacex

tesla motors

земля

илон маск

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ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить на острове Мэн спутниковую станцию, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности, сельские районы на севере страны, сообщает газета Telegraph.По данным газеты, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Согласно местному регулятору связи, она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.Starlink не прокомментировала эту информацию.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Созвездие спутников Starlink разворачивается на орбите высотой 550 километров и, как ожидается, в будущем будет включать до 12 тысяч аппаратов.

https://ria.ru/20210730/mask-1743699058.html

https://ria.ru/20210715/tesla-1741261420.html

мэн (остров)

великобритания

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мэн (остров), великобритания, spacex, tesla motors, земля, илон маск