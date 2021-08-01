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Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ
Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2021
Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить на острове Мэн спутниковую станцию, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:25
2021-08-01T14:25
в мире
мэн (остров)
великобритания
spacex
tesla motors
земля
илон маск
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ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить на острове Мэн спутниковую станцию, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности, сельские районы на севере страны, сообщает газета Telegraph.По данным газеты, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Согласно местному регулятору связи, она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.Starlink не прокомментировала эту информацию.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Созвездие спутников Starlink разворачивается на орбите высотой 550 километров и, как ожидается, в будущем будет включать до 12 тысяч аппаратов.
https://ria.ru/20210730/mask-1743699058.html
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мэн (остров)
великобритания
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в мире, мэн (остров), великобритания, spacex, tesla motors, земля, илон маск
14:25 01.08.2021
 
Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ

Telegraph: глава Tesla Маск планирует построить на острове Мэн спутниковую станцию связи Британии

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить на острове Мэн спутниковую станцию, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности, сельские районы на севере страны, сообщает газета Telegraph.
По данным газеты, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Согласно местному регулятору связи, она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 20:03
Рогозин ждет визита Маска в Россию
Starlink не прокомментировала эту информацию.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Созвездие спутников Starlink разворачивается на орбите высотой 550 километров и, как ожидается, в будущем будет включать до 12 тысяч аппаратов.
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего? - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 14:00Не роскошь
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?Человечество уже выбирало тип энергии для авто в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
 
В миреМэн (остров)ВеликобританияSpaceXTesla motorsЗемляИлон Маск
 
 
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