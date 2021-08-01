https://ria.ru/20210801/lukyanov-1743863540.html

Эксперт оценил слова кандидата в канцлеры Германии о "Северном потоке — 2"

Эксперт оценил слова кандидата в канцлеры Германии о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 01.08.2021

Эксперт оценил слова кандидата в канцлеры Германии о "Северном потоке — 2"

Германия не будет действовать во вред себе в контексте проекта "Северный поток — 2", заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T14:06

2021-08-01T14:06

2021-08-01T22:20

политика

федор лукьянов

германия

северный поток — 2

хдс/хсс

россия

армин лашет

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Германия не будет действовать во вред себе в контексте проекта "Северный поток — 2", заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Ранее кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в контексте "Северного потока — 2" в случае "агрессивных действий" против Украины."Это заявление полностью соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты между (Ангелой) Меркель и (Джо) Байденом", - заявил Лукьянов.По словам эксперта, санкции могут быть всегда, невозможно предсказать, какого рода обострение может случиться между Россией и Европой, Россией и Америкой в предстоящие годы."Все что угодно может произойти, как мы видим из опыта. Но когда газопровод уже запущен, а он будет запущен уже скоро, когда заключены договоренности, когда поступает газ, важный для энергобаланса, это совсем другая ситуация. Можно объявлять всякие санкции, но во вред себе Германия действовать не будет. А вред этот будет больше теперь, если придется каким-то образом прерывать уже действующую коммуникацию", - сказал Лукьянов.Он не считает, что если Лашет займет пост канцлера по итогам сентябрьских выборов, Германия займет более жесткую позицию по отношению в России, так как заявление политика полностью "вписывается в ту рамку, которая обрисована". По мнению Лукьянова, самое главное в этой рамке именно то, что "Северный поток — 2" состоится, а не какими "аксессуарами это все обвешано и какие словесные уступки противникам "Северного потока" сделаны".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://ria.ru/20210731/potok-1743733665.html

https://ria.ru/20210731/potok-1743717060.html

германия

россия

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политика, федор лукьянов, германия, северный поток — 2, хдс/хсс, россия, армин лашет