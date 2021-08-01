https://ria.ru/20210801/lovushka-1743824185.html

На Украине заявили о попадании Зеленского "в ловушку"

На Украине заявили о попадании Зеленского "в ловушку" - РИА Новости, 01.08.2021

На Украине заявили о попадании Зеленского "в ловушку"

Президент Украины Владимир Зеленский в условиях отсутствия результатов в экономике попал в ту же "ловушку", что и экс-президент Петр Порошенко, проигравший... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T06:31

2021-08-01T06:31

2021-08-01T06:31

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

денис шмыгаль

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в условиях отсутствия результатов в экономике попал в ту же "ловушку", что и экс-президент Петр Порошенко, проигравший последние выборы, такое мнение в своей статье для издания "Главред" выразил украинский политолог Виктор Таран.По его словам, появляющиеся слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, так как Зеленский давно планирует сменить главу правительства из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей."Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали - язык и томос (создание раскольнической "Православной церкви Украины". – прим. ред.) на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – "Большое строительство" и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь", - указал он.Как отметил политолог, Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны, при этом он понимает, что креативными видео и "пафосными" заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.При этом Таран выразил мнение, что на данный момент обсуждать плюсы и минусы кандидатов на пост главы правительства нет никакой нужды."Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой (офисом президента Украины. – прим. ред.). И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским", - заключил политолог.

https://ria.ru/20210710/ukraina-1740638559.html

https://ria.ru/20210729/khod-1743326407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, денис шмыгаль