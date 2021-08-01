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На Украине заявили о попадании Зеленского "в ловушку"
На Украине заявили о попадании Зеленского "в ловушку" - РИА Новости, 01.08.2021
На Украине заявили о попадании Зеленского "в ловушку"
Президент Украины Владимир Зеленский в условиях отсутствия результатов в экономике попал в ту же "ловушку", что и экс-президент Петр Порошенко, проигравший... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T06:31
2021-08-01T06:31
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в условиях отсутствия результатов в экономике попал в ту же "ловушку", что и экс-президент Петр Порошенко, проигравший последние выборы, такое мнение в своей статье для издания "Главред" выразил украинский политолог Виктор Таран.По его словам, появляющиеся слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, так как Зеленский давно планирует сменить главу правительства из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей."Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали - язык и томос (создание раскольнической "Православной церкви Украины". – прим. ред.) на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – "Большое строительство" и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь", - указал он.Как отметил политолог, Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны, при этом он понимает, что креативными видео и "пафосными" заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.При этом Таран выразил мнение, что на данный момент обсуждать плюсы и минусы кандидатов на пост главы правительства нет никакой нужды."Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой (офисом президента Украины. – прим. ред.). И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским", - заключил политолог.
https://ria.ru/20210710/ukraina-1740638559.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, денис шмыгаль
06:31 01.08.2021
 
На Украине заявили о попадании Зеленского "в ловушку"

Украинский политолог Таран заявил о попадании Зеленского "в ловушку" Порошенко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в условиях отсутствия результатов в экономике попал в ту же "ловушку", что и экс-президент Петр Порошенко, проигравший последние выборы, такое мнение в своей статье для издания "Главред" выразил украинский политолог Виктор Таран.
По его словам, появляющиеся слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, так как Зеленский давно планирует сменить главу правительства из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей.
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"Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали - язык и томос (создание раскольнической "Православной церкви Украины". – прим. ред.) на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – "Большое строительство" и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь", - указал он.
Как отметил политолог, Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны, при этом он понимает, что креативными видео и "пафосными" заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.
При этом Таран выразил мнение, что на данный момент обсуждать плюсы и минусы кандидатов на пост главы правительства нет никакой нужды.
"Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой (офисом президента Украины. – прим. ред.). И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским", - заключил политолог.
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