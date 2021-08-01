https://ria.ru/20210801/lashet-1743817072.html

В Германии пригрозили России санкциями из-за Украины

В Германии пригрозили России санкциями из-за Украины - РИА Новости, 01.08.2021

В Германии пригрозили России санкциями из-за Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования газопровода "Северный поток — 2" против... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T01:05

2021-08-01T01:05

2021-08-01T01:13

в мире

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евросоюз

северный поток — 2

хдс/хсс

россия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования газопровода "Северный поток — 2" против Украины. Соответствующее заявление Лашет сделал в интервью польской газете Rzeczpospolita, выдержки из беседы приводит издание Die Welt."Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза", - заявил кандидат в канцлеры.По его словам, так ФРГ "предотвратит" использование "Северного потока — 2" в качестве "геополитического оружия". Как утверждает Лашет, соглашение по трубопроводу между США и Германией дает инструмент, с помощью которого они смогут "совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность".При этом он добавил, что суверенитет и безопасность Украины "должны быть приоритетом внешней политики Германии"."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против его строительства активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743437956.html

https://ria.ru/20210730/kandidat-1743506064.html

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германия

россия

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в мире, украина, сша, германия, евросоюз, северный поток — 2, хдс/хсс, россия, армин лашет