https://ria.ru/20210801/krym-1743859278.html

Правительство выделило средства на реконструкцию водоводов в Крыму

Правительство выделило средства на реконструкцию водоводов в Крыму - РИА Новости, 01.08.2021

Правительство выделило средства на реконструкцию водоводов в Крыму

Правительство РФ в пятницу одобрило выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма и капремонт водовода в Симферопольском районе,... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T13:22

2021-08-01T13:22

2021-08-01T13:22

экономика

севастополь

республика крым

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ в пятницу одобрило выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма и капремонт водовода в Симферопольском районе, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении."Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма и капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе," - уточняется в на сайте.Кроме того, на заседании были одобрены поправки в закон "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя".Отмечается, что проект содержит положения, предусматривающие передачу высшему исполнительному органу госвласти Крыма и высшему исполнительному органу госвласти Севастополя полномочий по утверждению персонального состава экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны, перечня видов деятельности, осуществление которых участниками СЭЗ не допускается.Законопроект также содержит положения, предусматривающие увеличение минимального объема капвложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне.

https://ria.ru/20210730/voda-1743631323.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/krym-1743625317.html

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экономика, севастополь, республика крым, россия