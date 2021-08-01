https://ria.ru/20210801/krym-1743852639.html

Политолог призвал запретить въезд в Россию участникам "Крымской платформы"

Политолог призвал запретить въезд в Россию участникам "Крымской платформы" - РИА Новости, 01.08.2021

Политолог призвал запретить въезд в Россию участникам "Крымской платформы"

Глава крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения", политолог Иван Мезюхо предложил запретить въезд в Россию участникам... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T12:09

2021-08-01T12:09

2021-08-01T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Глава крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения", политолог Иван Мезюхо предложил запретить въезд в Россию участникам международного саммита "Крымская платформа", созываемого киевскими властями.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа". Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза."Крымская платформа" сама по себе напоминает спектакль, однако в основе этого мероприятия лежит попытка посягнуть на территориальную целостность Российской Федерации, поэтому, на мой взгляд, с нашей стороны должны быть приняты решительные ответные действия", — сказал Мезюхо РИА Новости.В частности, по его словам, на участников саммита должны распространиться экономические и политические санкции.Кроме того, по его мнению, если в мероприятии вдруг примут участие граждане России, то они сразу же должны быть вызваны на допрос на предмет работы на иностранные спецслужбы.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210717/ukraina-1741638747.html

https://ria.ru/20210714/rossiya-1741220216.html

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в мире, украина, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, иван мезюхо, россия