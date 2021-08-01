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В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность
В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность - РИА Новости, 01.08.2021
В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма, сообщает пресс-служба крымского Главного управления МЧС России. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:46
2021-08-01T09:46
2021-08-01T12:50
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма, сообщает пресс-служба крымского Главного управления МЧС России."В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность 2-4 августа, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.Спасатели отметили, что в республике запрещено посещение лесов и разведение костров, выжигание сухой растительности. Штраф — от двух до 400 тысяч рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, республика крым
09:46 01.08.2021 (обновлено: 12:50 01.08.2021)
В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность
В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность, запретили посещение лесов