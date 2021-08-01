https://ria.ru/20210801/krym-1743838081.html

В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность - РИА Новости, 01.08.2021

В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма, сообщает пресс-служба крымского Главного управления МЧС России. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:46

2021-08-01T09:46

2021-08-01T12:50

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма, сообщает пресс-служба крымского Главного управления МЧС России."В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность 2-4 августа, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.Спасатели отметили, что в республике запрещено посещение лесов и разведение костров, выжигание сухой растительности. Штраф — от двух до 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html

республика крым

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2021

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общество, республика крым