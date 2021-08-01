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Правительство выделило средства на реконструкцию фортов в Кронштадте

Правительство выделило средства на реконструкцию фортов в Кронштадте - РИА Новости, 01.08.2021

Правительство выделило средства на реконструкцию фортов в Кронштадте

Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение Минобороны средств на реконструкцию береговых фортов "Александр I" и "Кроншлот" в Кронштадте,... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T12:51

2021-08-01T12:51

2021-08-01T12:51

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

кронштадт

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение Минобороны средств на реконструкцию береговых фортов "Александр I" и "Кроншлот" в Кронштадте, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства для проведения первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального значения береговых фортов "Александр I" и "Кроншлот".

https://realty.ria.ru/20210726/kronshtadt-1742918680.html

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2021

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общество, министерство обороны рф (минобороны рф), кронштадт, россия