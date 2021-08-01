https://ria.ru/20210801/koshmar-1743844195.html

В США заявили о создании "худшего кошмара" для России

В США заявили о создании "худшего кошмара" для России - РИА Новости, 01.08.2021

В США заявили о создании "худшего кошмара" для России

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может вызвать большие трудности у российских систем ПВО, пишет National Interest. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T10:44

2021-08-01T10:44

2021-08-01T18:46

сша

москва

lockheed martin

с-400 «триумф»

northrop grumman

воздушно-космические силы россии

зрс с-500

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может вызвать большие трудности у российских систем ПВО, пишет National Interest.Автор статьи Крис Осборн подчеркивает, что многие характеристики летательного аппарата, возможно, никогда не рассекретят. Тем не менее один из высокопоставленных представителей американских ВВС рассказал журналисту, что новый бомбардировщик-невидимка будет представлять угрозу для какой угодно цели и в любой точке мира, вне зависимости от времени суток. Осборн не исключил, что испытывать B-21 будут на системах ПВО, схожих с российскими и китайскими.Журналист также напомнил о комплексах С-400 и С-500, которые, по словам разработчиков, могут обнаруживать и уничтожать "самолеты-невидимки". Хотя российские системы противовоздушной обороны эффективны, однако задача обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21 будет для них чрезвычайно сложной, добавил Осборн. По его мнению, Москве понадобятся более чувствительные радары, которые смогут точно отследить передвижения бомбардировщика. Наличие у него совершенно новых стелс-технологий может сделать самолет "худшим кошмаром" для России, подытожил журналист.Разработкой B-21 Raider занимается концерн Northrop Grumman, ввод в эксплуатацию намечен на 2025-й. Внешне машина напоминает B-2: в основе обоих проектов — концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме "летающее крыло" и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, — скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб и уничтожение основных объектов противовоздушной обороны противника. После этого тактическая авиация сможет действовать в относительной безопасности.Основным неядерным вооружением B-21, как ожидается, станут гиперзвуковые ракеты, в частности перспективные AGM-183A ARRW. По данным концерна Lockheed Martin, эти авиационные средства поражения способны разогнаться до М=17 (число Маха). Дальность — до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланировали на 2022-й. В этом Россия пока обгоняет США, так как ее авиационные гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении ВКС.

https://ria.ru/20210721/zanoza-1742290413.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/tenologii-1743200315.html

сша

москва

россия

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сша, москва, lockheed martin , с-400 «триумф», northrop grumman, воздушно-космические силы россии, зрс с-500, b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-21 (стратегический бомбардировщик), россия