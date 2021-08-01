https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html
России предрекли три года борьбы с коронавирусом
России предрекли три года борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 01.08.2021
России предрекли три года борьбы с коронавирусом
Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:08
2021-08-01T16:08
2021-08-01T16:30
российская академия наук
дальний восток
россия
коронавирус covid-19
александр горелов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По прогнозам специалиста, в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 — из-за низких показателей иммунизации, менее 60%. Распространение новых штаммов, в том числе "дельта", также мешает медикам бороться с пандемией."У нас где-то 80 процентов территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая", — уточнил Горелов в эфире телеканала "Россия 1".Индийский вариант (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального варианта вируса, продолжает мутировать и стал доминирующим во многих странах.
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РИА Новости
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российская академия наук, дальний восток, россия, коронавирус covid-19, александр горелов
16:08 01.08.2021 (обновлено: 16:30 01.08.2021)
России предрекли три года борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог Горелов предрек России три года напряженной борьбы с коронавирусом
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По прогнозам специалиста, в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 — из-за низких показателей иммунизации, менее 60%. Распространение новых штаммов, в том числе "дельта", также мешает медикам бороться с пандемией.
"У нас где-то 80 процентов территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая", — уточнил Горелов в эфире телеканала "Россия 1
".
Индийский вариант (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального варианта вируса, продолжает мутировать и стал доминирующим во многих странах.