https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html

России предрекли три года борьбы с коронавирусом

России предрекли три года борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 01.08.2021

России предрекли три года борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T16:08

2021-08-01T16:08

2021-08-01T16:30

российская академия наук

дальний восток

россия

коронавирус covid-19

александр горелов

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По прогнозам специалиста, в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 — из-за низких показателей иммунизации, менее 60%. Распространение новых штаммов, в том числе "дельта", также мешает медикам бороться с пандемией."У нас где-то 80 процентов территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая", — уточнил Горелов в эфире телеканала "Россия 1".Индийский вариант (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального варианта вируса, продолжает мутировать и стал доминирующим во многих странах.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743535060.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, дальний восток, россия, коронавирус covid-19, александр горелов