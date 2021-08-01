Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html
России предрекли три года борьбы с коронавирусом
России предрекли три года борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 01.08.2021
России предрекли три года борьбы с коронавирусом
Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:08
2021-08-01T16:30
российская академия наук
дальний восток
россия
коронавирус covid-19
александр горелов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604276455_0:0:1803:1015_1920x0_80_0_0_0c45942fe4f4098f6e4ba1d1ca36e90e.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По прогнозам специалиста, в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 — из-за низких показателей иммунизации, менее 60%. Распространение новых штаммов, в том числе "дельта", также мешает медикам бороться с пандемией."У нас где-то 80 процентов территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая", — уточнил Горелов в эфире телеканала "Россия 1".Индийский вариант (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального варианта вируса, продолжает мутировать и стал доминирующим во многих странах.
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743535060.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604276455_227:0:1623:1047_1920x0_80_0_0_0a58c6091160049531502986f811073f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская академия наук, дальний восток, россия, коронавирус covid-19, александр горелов
16:08 01.08.2021 (обновлено: 16:30 01.08.2021)
 
России предрекли три года борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог Горелов предрек России три года напряженной борьбы с коронавирусом

© Фото : Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Фото : Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По прогнозам специалиста, в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 — из-за низких показателей иммунизации, менее 60%. Распространение новых штаммов, в том числе "дельта", также мешает медикам бороться с пандемией.
"У нас где-то 80 процентов территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая", — уточнил Горелов в эфире телеканала "Россия 1".
Индийский вариант (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального варианта вируса, продолжает мутировать и стал доминирующим во многих странах.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 03:05Распространение коронавируса
Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
 
Российская академия наукДальний ВостокРоссияКоронавирус COVID-19Александр Горелов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния