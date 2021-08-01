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Названы причины появления новых штаммов коронавируса
Названы причины появления новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021
Названы причины появления новых штаммов коронавируса
Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:03
2021-08-01T14:33
общество
наука
австрия
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Report.Они построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).Исследователи также подтвердили, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. По мнению специалистов, сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Чтобы этого не допустить, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне.
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общество, наука, австрия, здоровье, коронавирус covid-19
14:03 01.08.2021 (обновлено: 14:33 01.08.2021)
 
Названы причины появления новых штаммов коронавируса

Ученые из Австрии выявили факторы, способствующие возникновению новых штаммов коронавируса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Report.
Они построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).
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