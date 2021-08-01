https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743863302.html

Названы причины появления новых штаммов коронавируса

Названы причины появления новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021

Названы причины появления новых штаммов коронавируса

Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T14:03

2021-08-01T14:03

2021-08-01T14:33

общество

наука

австрия

здоровье

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Report.Они построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).Исследователи также подтвердили, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. По мнению специалистов, сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Чтобы этого не допустить, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне.

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743843374.html

https://ria.ru/20210731/vaktsiny-1743762362.html

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общество, наука, австрия, здоровье, коронавирус covid-19