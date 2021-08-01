https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743863302.html
Названы причины появления новых штаммов коронавируса
Названы причины появления новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021
Названы причины появления новых штаммов коронавируса
Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:03
2021-08-01T14:03
2021-08-01T14:33
общество
наука
австрия
здоровье
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_e9fdac5dea8527d97b0b299c8ece1e58.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Report.Они построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).Исследователи также подтвердили, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. По мнению специалистов, сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Чтобы этого не допустить, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне.
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743843374.html
https://ria.ru/20210731/vaktsiny-1743762362.html
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_12f6c42f2718b0393cc5325dfb37797a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наука, австрия, здоровье, коронавирус covid-19
14:03 01.08.2021 (обновлено: 14:33 01.08.2021)
Названы причины появления новых штаммов коронавируса
Ученые из Австрии выявили факторы, способствующие возникновению новых штаммов коронавируса