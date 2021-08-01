https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743848672.html

В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021

В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 789 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 159 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:29

2021-08-01T11:29

2021-08-01T11:29

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 789 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 159 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 789 смертей... За весь период по России умерло 159 352 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 78 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 67, в Подмосковье – 32.

https://ria.ru/20210801/vypiska-1743848285.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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