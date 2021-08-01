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В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021
В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 789 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 159 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:29
2021-08-01T11:29
2021-08-01T11:29
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 789 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 159 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 789 смертей... За весь период по России умерло 159 352 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 78 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 67, в Подмосковье – 32.
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В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19, за все время – 159 352