https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743847893.html
В России за сутки зафиксировали 22 804 случая COVID-19
В России за сутки зафиксировали 22 804 случая COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021
В России за сутки зафиксировали 22 804 случая COVID-19
За сутки в России выявили 22 804 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:23
2021-08-01T11:23
2021-08-01T12:38
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. За сутки в России выявили 22 804 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 807 инфицированных. Темп прироста снизился с 0,38 до 0,36 процента. Умерли 789 человек, выписались после лечения 17 271.Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2484 (накануне было 3514). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1911 случаев, Подмосковье — 1658, в Нижегородской области — 535, Свердловской — 520, Воронежской области — 486, в Красноярском крае — 468, Пермском — 467, в Самарской области — 463, Ростовской — 429.Меньше всего заболевших на Чукотке — девять и в Ненецком автономном округе — 12.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 288 677 человек, из них 159 352 умерли, 5 625 890 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 196,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приблизилось к 198 миллионам. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743826698.html
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РИА Новости
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общество, россия, коронавирус в россии
11:23 01.08.2021 (обновлено: 12:38 01.08.2021)
В России за сутки зафиксировали 22 804 случая COVID-19
Оперативный штаб: в России за сутки зафиксировали 22 804 случая COVID-19