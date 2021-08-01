https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743843374.html

Ученые спрогнозировали сохранение вакцинации от COVID-19 "на долгие годы"

Ученые спрогнозировали сохранение вакцинации от COVID-19 "на долгие годы" - РИА Новости, 01.08.2021

Ученые спрогнозировали сохранение вакцинации от COVID-19 "на долгие годы"

Ведущие вирусологи и эпидемиологи Великобритании заявили, что прививочные кампании от коронавируса будут продолжаться еще долгое время. Об этом сообщается в... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T10:34

2021-08-01T10:34

2021-08-01T16:59

великобритания

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ведущие вирусологи и эпидемиологи Великобритании заявили, что прививочные кампании от коронавируса будут продолжаться еще долгое время. Об этом сообщается в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).Согласно отчету, исчезновение коронавирусов маловероятно, а количество мутаций патогена зависит от качества принятых контрольных мер. Авторы пришли к выводу, что эффективность прививки будет со временем ослабевать, поэтому впоследствии потребуется ревакцинация населения."Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжелому течению заболевания со временем ослабнет", — отметили ученые.Вопрос о том, как часто человечеству придется вакцинироваться, до конца не изучен. Однако, по прогнозам экспертов, потребуется много лет для проведения прививочных кампаний в разных странах. Медики также не исключают, что в будущем могут появиться мутации коронавируса с более высокими показателями летальности.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719787.html

https://ria.ru/20210731/vaktsinatsiya-1743716549.html

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великобритания, здоровье - общество, коронавирус covid-19