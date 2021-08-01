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Ученые спрогнозировали сохранение вакцинации от COVID-19 "на долгие годы"
Ученые спрогнозировали сохранение вакцинации от COVID-19 "на долгие годы" - РИА Новости, 01.08.2021
Ученые спрогнозировали сохранение вакцинации от COVID-19 "на долгие годы"
Ведущие вирусологи и эпидемиологи Великобритании заявили, что прививочные кампании от коронавируса будут продолжаться еще долгое время. Об этом сообщается в... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:34
2021-08-01T16:59
великобритания
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ведущие вирусологи и эпидемиологи Великобритании заявили, что прививочные кампании от коронавируса будут продолжаться еще долгое время. Об этом сообщается в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).Согласно отчету, исчезновение коронавирусов маловероятно, а количество мутаций патогена зависит от качества принятых контрольных мер. Авторы пришли к выводу, что эффективность прививки будет со временем ослабевать, поэтому впоследствии потребуется ревакцинация населения."Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжелому течению заболевания со временем ослабнет", — отметили ученые.Вопрос о том, как часто человечеству придется вакцинироваться, до конца не изучен. Однако, по прогнозам экспертов, потребуется много лет для проведения прививочных кампаний в разных странах. Медики также не исключают, что в будущем могут появиться мутации коронавируса с более высокими показателями летальности.
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719787.html
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великобритания, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:34 01.08.2021 (обновлено: 16:59 01.08.2021)
 
Ученые спрогнозировали сохранение вакцинации от COVID-19 "на долгие годы"

Британские ученые спрогнозировали, что вакцинация от COVID-19 сохранится "на долгие годы"

© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ведущие вирусологи и эпидемиологи Великобритании заявили, что прививочные кампании от коронавируса будут продолжаться еще долгое время. Об этом сообщается в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).
Согласно отчету, исчезновение коронавирусов маловероятно, а количество мутаций патогена зависит от качества принятых контрольных мер. Авторы пришли к выводу, что эффективность прививки будет со временем ослабевать, поэтому впоследствии потребуется ревакцинация населения.
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"Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжелому течению заболевания со временем ослабнет", — отметили ученые.
Вопрос о том, как часто человечеству придется вакцинироваться, до конца не изучен. Однако, по прогнозам экспертов, потребуется много лет для проведения прививочных кампаний в разных странах. Медики также не исключают, что в будущем могут появиться мутации коронавируса с более высокими показателями летальности.
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