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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743822318.html
В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса
В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021
В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса
Рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом - 21 683 - зарегистрирован в американском штате Флорида, свидетельствуют данные РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T06:06
2021-08-01T06:09
распространение коронавируса
в мире
сша
флорида
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом - 21 683 - зарегистрирован в американском штате Флорида, свидетельствуют данные на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января, тогда суточный прирост случаев заражения составил 19 334. На Флориду приходится примерно пятая часть всех новых случаев заражения коронавирусом в США, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания, отмечает агенство Bloomberg.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 миллиона человек, скончались более 613 тысяч.
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в мире, сша, флорида, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:06 01.08.2021 (обновлено: 06:09 01.08.2021)
 
В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса

Во Флориде зафиксировали антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске на улице Нью-Йорка
Девушка в медицинской маске на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом - 21 683 - зарегистрирован в американском штате Флорида, свидетельствуют данные на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января, тогда суточный прирост случаев заражения составил 19 334. На Флориду приходится примерно пятая часть всех новых случаев заражения коронавирусом в США, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания, отмечает агенство Bloomberg.
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 миллиона человек, скончались более 613 тысяч.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАФлоридаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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