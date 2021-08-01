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В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса
В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021
В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса
Рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом - 21 683 - зарегистрирован в американском штате Флорида, свидетельствуют данные РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T06:06
2021-08-01T06:06
2021-08-01T06:09
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом - 21 683 - зарегистрирован в американском штате Флорида, свидетельствуют данные на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января, тогда суточный прирост случаев заражения составил 19 334. На Флориду приходится примерно пятая часть всех новых случаев заражения коронавирусом в США, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания, отмечает агенство Bloomberg.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 миллиона человек, скончались более 613 тысяч.
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РИА Новости
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в мире, сша, флорида, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:06 01.08.2021 (обновлено: 06:09 01.08.2021)
В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса
Во Флориде зафиксировали антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки