https://ria.ru/20210801/kontroler-1743844698.html
В Подмосковье контролер ранил безбилетника
В Подмосковье контролер ранил безбилетника - РИА Новости, 01.08.2021
В Подмосковье контролер ранил безбилетника
Охранник-контролер подмосковной железнодорожной станции, во время ссоры нанесший безбилетнику колото-резаные ранения шеи, задержан, сообщила старший помощник... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:50
2021-08-01T10:50
2021-08-01T11:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Охранник-контролер подмосковной железнодорожной станции, во время ссоры нанесший безбилетнику колото-резаные ранения шеи, задержан, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская."Следствием установлено, что 31 июля текущего года, примерно в 17 часов 00 минут, в турникетном павильоне железнодорожной станции Воронок Ярославского направления Московской железной дороги охранник-контролер 1994 года рождения в ходе ссоры с мужчиной 1973 года рождения нанес последнему не менее трех ударов в область шеи, причинив ему колото-резаные ранения", — говорится в сообщении.Отмечается, что охранник-контролер, "нанесший ранения безбилетнику", задержан по подозрению в покушении на убийство. Пострадавший находится в медицинском учреждении.Добавляется, что произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, истребован характеризующий материал на сотрудника охранного предприятия, назначены необходимые экспертизы.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:50 01.08.2021 (обновлено: 11:12 01.08.2021)
В Подмосковье контролер ранил безбилетника
В Подмосковье задержали контролера, ранившего безбилетника
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Охранник-контролер подмосковной железнодорожной станции, во время ссоры нанесший безбилетнику колото-резаные ранения шеи, задержан, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России
Елена Марковская.
"Следствием установлено, что 31 июля текущего года, примерно в 17 часов 00 минут, в турникетном павильоне железнодорожной станции Воронок Ярославского направления Московской железной дороги охранник-контролер 1994 года рождения в ходе ссоры с мужчиной 1973 года рождения нанес последнему не менее трех ударов в область шеи, причинив ему колото-резаные ранения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что охранник-контролер, "нанесший ранения безбилетнику", задержан по подозрению в покушении на убийство. Пострадавший находится в медицинском учреждении.
Добавляется, что произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, истребован характеризующий материал на сотрудника охранного предприятия, назначены необходимые экспертизы.