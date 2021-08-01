https://ria.ru/20210801/kamnepad-1743903746.html

Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали

Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали - РИА Новости, 01.08.2021

Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали

Спасатели с помощью вертолета эвакуировали двух альпинистов из Мурманска, которые получили травмы, попав под камнепад в горах в Черекском районе... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T21:17

2021-08-01T21:17

2021-08-01T22:03

черекский район

мурманск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

туризм

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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали двух альпинистов из Мурманска, которые получили травмы, попав под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в ущелье Безенги на горе Джангитау (высота 4100 метров) при восхождении группы из двух человек произошел камнепад. В результате двое альпинистов получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи."Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги на горе Джангитау полностью завершены. Альпинистов из Мурманска 1973 и 1978 годов рождения эвакуировали с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" до альплагеря "Безенги". От госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.Уточняется, что в работах участвовали пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20210723/evakuatsiya-1742483831.html

черекский район

мурманск

россия

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черекский район, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия