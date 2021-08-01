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Туризм
https://ria.ru/20210801/kamnepad-1743903746.html
Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали
Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали - РИА Новости, 01.08.2021
Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали
Спасатели с помощью вертолета эвакуировали двух альпинистов из Мурманска, которые получили травмы, попав под камнепад в горах в Черекском районе... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T21:17
2021-08-01T22:03
черекский район
мурманск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
туризм
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали двух альпинистов из Мурманска, которые получили травмы, попав под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в ущелье Безенги на горе Джангитау (высота 4100 метров) при восхождении группы из двух человек произошел камнепад. В результате двое альпинистов получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи."Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги на горе Джангитау полностью завершены. Альпинистов из Мурманска 1973 и 1978 годов рождения эвакуировали с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" до альплагеря "Безенги". От госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.Уточняется, что в работах участвовали пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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черекский район, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
21:17 01.08.2021 (обновлено: 22:03 01.08.2021)
 
Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали

Пострадавших под камнепадом в горах КБР альпинистов из Мурманска эвакуировали вертолетом

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ
Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали двух альпинистов из Мурманска, которые получили травмы, попав под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в ущелье Безенги на горе Джангитау (высота 4100 метров) при восхождении группы из двух человек произошел камнепад. В результате двое альпинистов получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи.
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В КБР эвакуировали пострадавших под камнепадом туристов из Москвы
"Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги на горе Джангитау полностью завершены. Альпинистов из Мурманска 1973 и 1978 годов рождения эвакуировали с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" до альплагеря "Безенги". От госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в работах участвовали пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
 
ТуризмЧерекский районМурманскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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